Retiran una tonelada de basura marina de los fondos de Baiona (Pontevedra).

Los fondos marinos de las playas de la Barbeira y Ribeira y del espigón de A Doca, en Baiona, tienen desde hoy una tonelada menos de basura marina tras la jornada de voluntariado medioambiental desarrollada en el marco de PLANCTON, el Plan de Conservación Territorial impulsado por la Obra Social de Abanca.

La iniciativa movilizó durante toda la mañana a buceadores de la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona, de varios clubes de buceo y de la Asociación Galega de Pescadores Submarinos Responsables (AGPESUR), que realizaron sucesivas inmersiones para localizar y retirar residuos acumulados en el medio marino.

La actuación permitió recuperar nasas, cabos, anclas, neumáticos utilizados como defensas y otros aparejos vinculados a la actividad pesquera, además de envases, botes, botellas, plásticos e incluso un retrete.

Mientras los equipos de buceo trabajaban en el mar, el voluntariado de Abanca y Afundación colaboró en tierra en la recepción, clasificación y pesaje de los materiales.

Con esta nueva intervención, PLANCTON alcanza ya casi 162 toneladas de basura marina retiradas desde el inicio del proyecto en 2021, con la colaboración en esta jornada del Concello de Baiona, el Club de Yates Monte Real, la Federación Galega de Actividades Subacuáticas, ABANCA y su Obra Social.