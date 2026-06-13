Cortes de tráfico por la Nocturna Correndo por Vigo: horarios, calles y líneas de Vitrasa afectadas

La celebración de la "X Carrera Nocturna Correndo por Vigo" provocará este sábado 13 de junio cortes de tráfico y desvíos en varias líneas del transporte urbano en el entorno de la avenida de Castelao, la calle Porriño, la avenida de la Florida y Martín Echegaray.

La prueba comenzará a las 20:30 horas, aunque las primeras afecciones a la circulación están previstas a partir de las 17:00 horas, aproximadamente.

Los cortes afectarán a la avenida de Castelao, entre la avenida de Europa y Plaza América, en dirección centro, con corte previsto alrededor de las 21:00 horas; a la calle Porriño, entre la calle Baiona y la avenida de Castelao, también sobre las 21:00 horas; y a Martín Echegaray, entre la avenida de la Florida y la avenida de Castelao, en ambos sentidos, desde esa misma hora.

La avenida de la Florida, entre Martín Echegaray y Plaza América, permanecerá afectada en ambos sentidos desde las 17:00 horas, aproximadamente.

Cambios en los Vitrasa

Con motivo de estos cortes, Vitrasa establecerá desvíos en varias líneas. En dirección Plaza América, las líneas L4A y L4C iniciarán su recorrido en Tomás Paredes, frente al número 108, y continuarán por Marín, Villagarcía, Estrada, Lalín y Coruña, recuperando su ruta habitual desde Plaza América.

Las líneas L5A, L11 y L29 circularán desde la avenida de la Florida por Manuel de Castro y Fragoso, retomando su recorrido normal desde Plaza América.

Las líneas L5B y L15A se desviarán desde Limpiño por la VG-20, avenida de Europa, Tomás Paredes, Marín, Villagarcía, Estrada, Lalín y Coruña, para continuar desde Plaza América. La L10 circulará desde Tomás Paredes por Marín, Villagarcía, Estrada y Lalín, retomando su ruta habitual desde la calle Coruña hacia Teis.

Por su parte, las líneas C3i, L12A y N1 se desviarán desde avenida de Europa por Tomás Paredes, Marín, Villagarcía, Estrada, Lalín y Coruña hasta Plaza América.

La línea L23 iniciará su recorrido en dirección Gregorio Espino en la parada del estadio de Balaídos, en la avenida de Fragoso. En el caso de la C3d, solo se verá afectado el servicio que circula por Coia: la C3d Coia-Encarnación por Praza Eugenio Fadrique irá desde avenida de Europa por Tomás Paredes y continuará su recorrido normal hacia Encarnación, sin pasar por la calle Porriño.

La línea nocturna N1 podría verse afectada únicamente en su primer viaje, con salida desde avenida de Europa a las 22:50 horas.

En sentido contrario, desde Plaza América hacia Porriño o la avenida de la Florida, las líneas L4A y L4C finalizarán su recorrido en la avenida de Castelao, número 68, en la zona de Volcanes.

Las líneas L5A, L11 y L29 circularán desde Plaza América por la avenida de Fragoso y Manuel de Castro, recuperando su ruta habitual desde la avenida de la Florida. Se habilitará una parada provisional en la avenida de la Florida, después del cruce con Martín Echegaray. La L23 finalizará su recorrido en Manuel de Castro.

Recorrido

El recorrido de la carrera partirá de la avenida de la Florida, a la altura del mercado de Travesas, y continuará por Plaza América, avenida de Castelao, calle Porriño, calle Baiona, calle Redondela, de nuevo avenida de Castelao, Ramón Buch, Ángel Llanos, Plaza Tellada, Doctor Darío Durán Gómez, avenida de la Florida y la rotonda de Martín Echegaray, antes de regresar a la meta en la avenida de la Florida.

Desde la organización y el servicio de transporte urbano recuerdan que esta información tiene carácter teórico y puede sufrir modificaciones por motivos de seguridad, por lo que se ruega la máxima colaboración ciudadana durante el desarrollo de la prueba.