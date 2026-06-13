El calor llena las playas de Vigo y su comarca.

Al igual que ocurrió este pasado viernes, hoy las playas de Vigo y su comarca se han vuelto a llenar a causa de las altas temperaturas.

A pesar de que desde ayer se ha experimentado un ligero descenso en los termómetros, lo cierto es que a las 12:00 horas de este sábado, se alcanzaban los 33 grados.

Por esto, las calles de la ciudad, especialmente las del centro, han notado el vacío dejado por los que han decidido que el mejor lugar para combatir el calor era la arena y el mar.

Los arenales de Samil y alrededores, así como el Vao, se han llenado desde la mañana, al igual que en zonas de la comarca, como O Morrazo y el Val Miñor.