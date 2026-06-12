Vitrasa activa desde este próximo lunes el servicio especial de playas en Vigo

Vitrasa pondrá en marcha a partir del lunes, 15 de junio, su servicio especial de playas, una medida con la que refuerza la movilidad durante los meses de verano y facilita el acceso en transporte público a los arenales de la ciudad, especialmente a Samil y O Vao.

Se trata de un servicio muy demandado por la ciudadanía, que el año pasado fue utilizado por más de 406.000 personas.

Durante el verano, las líneas C3i y C3d prolongarán su recorrido desde Bouzas y Coia hasta Samil, manteniendo sus horarios habituales. También ampliará su trayecto la L4C, que conectará Coia con Samil y O Vao, mientras que la L23 enlazará Martín Echegaray con Samil.

A estas conexiones se suman las líneas L10, L11, L12A, L15A, L15B y L15C, que seguirán prestando servicio habitual a las playas, como hacen durante todo el año.

Con la tarjeta de transporte, los usuarios podrán realizar hasta dos transbordos gratuitos en 45 minutos, lo que permitirá llegar a las playas viguesas desde cualquier punto de la ciudad. El refuerzo busca ofrecer una alternativa cómoda, segura y sostenible al vehículo privado para disfrutar de los arenales este verano.

El servicio especial finalizará previsiblemente en septiembre, aunque su duración estará condicionada por la meteorología y será comunicada con antelación por Vitrasa a través de sus canales habituales.

Modificaciones

C3i y C3d: continuarán su recorrido desde Bouzas y Coia hasta Samil, manteniendo sus horarios habituales

continuarán su recorrido desde Bouzas y Coia hasta Samil, manteniendo sus horarios habituales L4C: amplía su recorrido desde Coia hasta Samil – O Vao

amplía su recorrido desde Coia hasta Samil – O Vao L23: conectando desde Martín Echegaray con Samil

conectando desde Martín Echegaray con Samil Las líneas L10, L11, L12A, L15A, L15B y L15C seguirán prestando servicio habitual a las playas

Ayudas para transporte público

La Xunta de Goberno Local de Vigo ha aprobado este viernes solicitar a la Dirección General de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes una subvención para financiar el servicio de bus urbano.

Según ha explicado Caballero en un audio remitido a los medios, el año pasado el importe de estas ayudas ascendió a 1,1 millones de euros, por lo que espera conseguir una cantidad similar.

El regidor ha puesto en valor que el Gobierno de España sirve un "apoyo muy significativo al transporte urbano de Vigo", ya que "paga los viajes de los menores de 15 años".

Así, ha criticado que, mientras el Gobierno central da a Vigo "ingentes cantidades" destinadas a apoyar el transporte público, "la Xunta, cero". "Por eso estamos tan satisfechos con el gobierno de España, porque apoya a Vigo y la Xunta no apoya a Vigo", ha remarcado.