Nuevos casos de estafa en Vigo: estas son las recomendaciones de la Policía Nacional para evitarlas

La Policía Nacional ha detectado varios nuevos casos de estafa en supuestas plataformas de inversión en la ciudad de Vigo. Según informa el cuerpo policial, las estafas publicitan a través de redes sociales o mensajería instantánea y su principal gancho es ofrecer grandes beneficios con bajo riesgo y en un corto periodo de tiempo.

"En las últimas semanas se han recogido nuevas denuncias de víctimas, entre ellas la de una persona que llegó a perder cerca de 100.000 euros en estas falsas inversiones", indican.

Proceso de captación de víctimas

La Policía Nacional alerta del modus operandi: Los estafadores utilizan campañas publicitarias en redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros y vídeos generados mediante inteligencia artificial en los que aparecen supuestos personajes famosos recomendando inversiones. Prometen operaciones seguras, de alto rendimiento y sin riesgo, generalmente vinculadas a la compra de acciones de empresas reconocidas.

Una vez que la víctima muestra interés, los delincuentes contactan rápidamente a través de mensajes, llamadas telefónicas o correos electrónicos para convencerla de iniciar una inversión mediante transferencias bancarias, habitualmente a cuentas extranjeras.

Tras realizar una primera inversión -normalmente de pequeña cuantía-, los estafadores informan a la víctima de que ya ha generado beneficios y realizan un ingreso simbólico, superior a lo invertido, para generar confianza. A partir de ese momento, la víctima comienza a realizar transferencias de mayor importe.

Paralelamente, los delincuentes intentan que la víctima instale programas de control remoto en sus dispositivos, con el pretexto de ayudarle a gestionar la inversión. Con este acceso, pueden operar libremente en sus cuentas sin oposición.

En fases avanzadas, los estafadores solicitan fotografías del DNI, selfies o datos personales para abrir cuentas en plataformas de compra‑venta de criptomonedas. A partir de ese momento, el dinero se mueve en el entorno virtual, pasando por múltiples cuentas digitales para dificultar su rastreo. Finalmente, las criptomonedas se convierten en dinero real en países donde la regulación es inexistente o muy laxa.

Cuando la víctima intenta recuperar los supuestos beneficios, los delincuentes alegan excusas: pagos de impuestos, comisiones de transferencia, diferencias de cambio o tasas ficticias. El objetivo es seguir obteniendo dinero sin permitir nunca la retirada. En ocasiones, cuando la víctima detecta la estafa, los delincuentes vuelven a contactar haciéndose pasar por falsos bufetes especializados en recuperar inversiones, solicitando nuevos pagos por "gastos notariales" o "gestiones legales".

Consejos para evitar las estafas

Ante esta situación, la Policía Nacional emite los siguientes consejos para evitar ser víctima de una de estas estafas: