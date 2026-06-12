Intervienen miles de juguetes en Mos (Pontevedra) que incumplían la normativa

Una inspección realizada por los agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra el pasado 1 de junio en un comercio mayorista de Mos ha derivado en la intervención de miles de juguetes y productos que no eran aptos para la venta.

El objetivo era el de controlar aquellos artículos que se ofertan para detectar aquellos que fuesen de contrabando, de origen fraudulento o inseguros para los consumidores y usuarios, así como para hacer una revisión documental de los requisitos inherentes y de obligado cumplimiento exigidos a este tipo de comercios.

Tras la inspección, la Guardia Civil intervino 720 muñecos, 2.918 juegos de bloques, 916 juegos de dados, 36 juegos de cartas, 585 punteros láser y 933 gafas graduadas, que no eran aptos para la venta por incumplir la normativa.

El gerente del establecimiento fue informado de las diferentes infracciones cometidas y se confeccionaron actas por infracción de la ley de represión del contrabando y por incumplimientos en materia sanitaria, de seguridad de los juguetes y otros productos, y en materia de IVA.

La Guardia Civil ha recordado al consumidor que adquirir productos que cumplan la normativa vigente es una garantía para su seguridad y la de su familia. La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar y retirar del mercado aquellos artículos que puedan suponer un riesgo para los consumidores.