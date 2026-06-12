Intervienen miles de juguetes en Mos (Pontevedra) que inclumplían la normativa.

Intervienen miles de juguetes en Mos (Pontevedra) que inclumplían la normativa. Guardia Civil

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Intervienen miles de juguetes en Mos (Pontevedra) que incumplían la normativa

La actuación de la Guardia Civil de Pontevedra llegó tras una inspección realizada el pasado 1 de junio en un comercio mayorista mosense

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Una inspección realizada por los agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra el pasado 1 de junio en un comercio mayorista de Mos ha derivado en la intervención de miles de juguetes y productos que no eran aptos para la venta.

Agentes de la Policía Local de Vigo.

El objetivo era el de controlar aquellos artículos que se ofertan para detectar aquellos que fuesen de contrabando, de origen fraudulento o inseguros para los consumidores y usuarios, así como para hacer una revisión documental de los requisitos inherentes y de obligado cumplimiento exigidos a este tipo de comercios.

Tras la inspección, la Guardia Civil intervino 720 muñecos, 2.918 juegos de bloques, 916 juegos de dados, 36 juegos de cartas, 585 punteros láser y 933 gafas graduadas, que no eran aptos para la venta por incumplir la normativa.

El gerente del establecimiento fue informado de las diferentes infracciones cometidas y se confeccionaron actas por infracción de la ley de represión del contrabando y por incumplimientos en materia sanitaria, de seguridad de los juguetes y otros productos, y en materia de IVA.

La Guardia Civil ha recordado al consumidor que adquirir productos que cumplan la normativa vigente es una garantía para su seguridad y la de su familia. La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar y retirar del mercado aquellos artículos que puedan suponer un riesgo para los consumidores.