Feijóo anuncia en Vigo diez reformas para una "reconstrucción nacional" y reivindica al PP como alternativa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Círculo de Empresarios de Galicia. Adrián Irago - Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en Vigo una batería de diez reformas que, según ha afirmado, pondrá en marcha para afrontar los "fallos y problemas" de la política y la economía española.

Durante su intervención en el Círculo de Empresarios de Galicia, el líder popular se ha comprometido a respetar la independencia de la Justicia, la libertad de prensa y a no rodearse de corruptos.

Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha afeado sus declaraciones públicas del pasado contra la corrupción y su decisión de mantenerse ahora en el cargo pese a los casos abiertos en los tribunales.

"El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles", ha sostenido, antes de recordar palabras pronunciadas por Sánchez sobre la corrupción como un "agente disolvente" que destruye la confianza en las instituciones.

En este contexto, el líder del PP defendió la necesidad de una "reconstrucción nacional" y detalló las diez reformas que, según avanzó, formarán parte de su agenda política y económica:

Instituciones independientes. Defendió que los nombramientos en el Gobierno, las empresas públicas y los organismos reguladores respondan a criterios de competencia y no de obediencia política.

Defendió que los nombramientos en el Gobierno, las empresas públicas y los organismos reguladores respondan a criterios de competencia y no de obediencia política. Auditoría general. Planteó revisar el uso del dinero público para conocer en qué se ha gastado o “malgastado” y reorientar las prioridades.

Planteó revisar el uso del dinero público para conocer en qué se ha gastado o “malgastado” y reorientar las prioridades. Reforma fiscal. Anunció una revisión de las subidas de impuestos de los últimos años y bajadas fiscales para aliviar la carga de empresas y familias.

Anunció una revisión de las subidas de impuestos de los últimos años y bajadas fiscales para aliviar la carga de empresas y familias. Competitividad. Apostó por impulsar la competitividad con facilidades administrativas, fiscales y medidas de apoyo a la innovación.

Apostó por impulsar la competitividad con facilidades administrativas, fiscales y medidas de apoyo a la innovación. Seguridad jurídica y unidad de mercado. Propuso eliminar duplicidades, mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar que una licencia obtenida en una comunidad autónoma sea válida en el resto del territorio.

Propuso eliminar duplicidades, mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar que una licencia obtenida en una comunidad autónoma sea válida en el resto del territorio. Productividad. Defendió revisar la normativa que frene el crecimiento de la productividad y abordar el problema del absentismo.

Defendió revisar la normativa que frene el crecimiento de la productividad y abordar el problema del absentismo. Formación. Reivindicó una apuesta por la FP Dual y por la adaptación de grados y másteres a sectores punteros como la robótica, la industria, la inteligencia artificial o la biotecnología.

Reivindicó una apuesta por la FP Dual y por la adaptación de grados y másteres a sectores punteros como la robótica, la industria, la inteligencia artificial o la biotecnología. Sostenibilidad y transición energética. Aseguró que la transición energética debe servir para reindustrializar España, defendió un mix energético “razonable” y calificó de error el cierre nuclear.

Aseguró que la transición energética debe servir para reindustrializar España, defendió un mix energético “razonable” y calificó de error el cierre nuclear. Transformación digital. Señaló que España debe dejar de limitarse a consumir tecnología exterior y crear condiciones para atraer proyectos vinculados a inteligencia artificial, biotecnología, ciberseguridad o semiconductores.

Señaló que España debe dejar de limitarse a consumir tecnología exterior y crear condiciones para atraer proyectos vinculados a inteligencia artificial, biotecnología, ciberseguridad o semiconductores. Cambio de mentalidad económica. Reclamó un discurso económico más favorable a la iniciativa privada, el emprendimiento y la empresa.

En clave económica, el presidente del PP ha asegurado que "algo falla" en España cuando cae la inversión extranjera, la productividad real por trabajador está por debajo de los niveles de 2018, la inversión en I+D+i continúa lejos de la media europea y el peso de la industria permanece estancado.

También ha cuestionado que el crecimiento económico se apoye, a su juicio, en un fuerte aumento de la deuda, los fondos europeos, una mayor presión fiscal y una llegada desordenada de inmigración.

El PP como alternativa

Feijóo ha defendido que el PP representa la alternativa al Gobierno de Sánchez y ha propuesto "recuperar la política normal" para impulsar la construcción de un millón de viviendas, contratar los médicos que necesita la sanidad pública, bajar impuestos, garantizar las pensiones, mejorar las infraestructuras y gestionar las fronteras para que la inmigración sea "una oportunidad".

"Es necesario dejar de ver el éxito como una sospecha. Quiero un país que admire a quien se arriesga y a quien triunfa", ha afirmado.

Pese al diagnóstico crítico de la situación actual, el líder popular se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que puede formar el Gobierno que, a su juicio, necesita España. "Sé que tenemos detrás la fuerza inmensa de una mayoría de españoles que quieren el cambio", ha concluido.