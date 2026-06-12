El calor, protagonista del día en Vigo: termómetros por encima de los 30 grados

Vigo vuelve a vivir una jornada de mucho calor. Tras los 32 grados de ayer, jueves, una temperatura similar a la que se dio el último fin de semana de mayo, este viernes los termómetros rondan los 34 grados.

Y es que el calor está siendo el gran protagonista de la jornada en este último día lectivo de la semana; los termómetros distribuidos por la ciudad han llegado a marcar 38 grados en zonas como la Puerta del Sol, al estar expuesta y sin posibilidad casi de resguardarse a la sombra.

Estas altas temperaturas son una constante a lo largo de todo el litoral de la provincia de Pontevedra, donde está activada la alerta amarilla entre las 15:00 y las 21:00 horas. Una alerta que mañana afectará, en ese mismo horario, a la zona costera del Baixo Miño.

También las temperaturas mínimas se dispararán esta noche. Según la previsión de Meteogalicia, a las 23:00 horas habrá 25 grados y no descenderá de los 22 grados durante toda la noche.

El fin de semana habrá un ligero descenso, pero el calor seguirá siendo protagonista, con 31 grados de máxima el sábado y 29 el domingo.