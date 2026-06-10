La oposición de Vigo asedia a Caballero para que dé explicaciones sobre el 'Caso Saltamontes'

La oposición asedia al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que dé explicaciones sobre el 'Caso Saltamontes'. BNG y PP promovieron un pleno extraordinario tras la imputación de la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, y los socialistas eliminaron del orden del día la comparecencia del regidor olívico.

Así, tras la no rectificación de Caballero, los nacionalistas han registrado este miércoles un recurso de reposición ante la decisión del gobierno local. "Este recurso é a derradeira oportunidade que lle damos a Abel Caballero para que rectifique unha decisión arbitraria e contraria a dereito", ha afirmado el portavoz local del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

El nacionalista considera una "idea desquiciada" que el grupo municipal del PSOE considere que su mayoría les permita decidir quien "debe comparecer ou non diante do Pleno". Igrexas defiende que esta posición vulnera los derechos de la oposición a ejercer su función de control y fiscalización del gobierno local.

Según ha detallado el BNG en un comunicado, el recurso formulado expone una "amplia fundamentación normativa y jurídica" que demuestra que la exclusión de la comparecencia del alcalde es un "flagrante desvío de poder y un fraude de ley". Igrexas ha calificado la decisión de Caballero de "exercicio de pura e dura autocracia".

Por otro lado, los nacionalistas han subrayado que han presentado este recurso de reposición en solitario tras la "negativa del PP". "Non coñecemos os motivos nin comprendemos a que se debe esa decisión, pero o BNG vamos a dar a batalla até o final para que o Pleno do Saltamontes non sexa unha pantomima", ha declarado Igrexas.

PP de Vigo valora un contencioso

Por su parte, el Partido Popular de Vigo ha comunicado minutos más tarde que valoran presentar un contencioso administrativo para exigir la comparecencia del alcalde. Según indican en una nota de prensa, sus servicios jurídicos están "analizando esta alternativa tras descartar la vía del recurso de reposición".

"Han considerado ineficaz esta opción debido a que el mismo órgano que ha decidido eliminar la comparecencia de Caballero del orden del día es el mismo que, en el plazo de un mes, debe contestar al recurso de reposición", explican los populares, que han asegurado que el contencioso "no es la única vía abierta" y que también barajan una moción para que el alcalde dé las explicaciones correspondientes tras la imputación de Rodríguez.