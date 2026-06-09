Dos personas han sido trasladadas al hospital tras sufrir dificultades para salir del agua en Samil

Dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital tras sufrir dificultades para salir del agua en la playa de Samil, en Vigo.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron después de las 19:30 horas. Según relatan, varios particulares que se encontraban en la playa viguesa de Samil alertaron al 112 Galicia de que una persona estaba pidiendo ayuda en el agua, a una considerable distancia de la orilla. Según relataron los testigos, otras dos personas se habían adentrado en el mar para intentar rescatarla.

Desde el 112 Galicia se solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servicio de Guardacostas de Galicia, los Bomberos de Vigo y agentes de la Policía Nacional y Local.

El Servicio de Guardacostas de Galicia movilizó su helicóptero de rescate Pesca I, que se desplazó hasta la zona. Finalmente, las personas consiguieron salir del agua por sus propios medios y dos de ellas tuvieron que ser trasladadas por los servicios sanitarios al Hospital Álvaro Cunqueiro.