Así será la nueva área comercial de Vigo: 14.000 metros cuadrados de tiendas y locales comerciales

El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha desbloqueado diversos proyectos urbanísticos en la ciudad de Vigo. Entre ellos, destaca la nueva área comercial que disfrutarán los vecinos y las vecinas de Navia, cuya urbanización ha sido aprobada este martes por la Xerencia de Urbanismo.

La nueva área comercial está ubicada en la esquina de la avenida Ricardo Mella y Camiño do Caramuxo, en la parroquia de San Andrés de Comesaña y a pocos metros del joven barrio de Navia. Se trata de una superficie de 28.676 metros cuadrados que se dedicará a uso industrial y comercial, como se indica en el proyecto de compensación del ámbito, de abril de 2024.

Como informó Treintayseis en diciembre, el plan prevé una urbanización integral: apertura de nuevos viales, pavimentación, creación de aceras y zonas de aparcamiento, así como la instalación completa de redes de abastecimiento, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural, riego, jardinería, señalización y mobiliario urbano. También se creará un aparcamiento de 73 plazas.

Solo una vez completada esta fase se podrá levantar, sobre una de las parcelas resultantes, el complejo comercial impulsado por la promotora Global Fitness Sport, que previsiblemente abriría entre finales de 2026 y principios de 2027.

El proyecto contempla un edificio en dos plantas, con cerca de 10.400 metros cuadrados destinados a tiendas y espacios comerciales y unos 123 metros cuadrados para usos de restauración. También contará con un amplio aparcamiento con 352 plazas de aparcamiento dentro de la parcela.

Según la documentación de precomercialización, más de la mitad de la superficie bruta alquilable ya estaría reservada. Sobre la mesa, figura la instalación de cadenas como Aldi o Jysk, conocida como el "Ikea danés", y otras marcas con presencia consolidada en Vigo como Kiwoko, Pepco o Eroski.

Esta nueva área comercial podría abrir sus puertas previsiblemente entre finales de 2026 y mediados de 2027.