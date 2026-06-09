Detenido en Vigo tras saltarse varios semáforos con cocaína, marihuana y 2.200 euros en efectivo

La Policía Local de Vigo detuvo el pasado domingo a un conductor que transportaba 12 gramos de cocaína, 18 cajas de medicamentos y más de 2.200 euros en efectivo tras ser interceptado por saltarse varios semáforos en rojo.

Según informa dicho cuerpo de seguridad a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 00:40 horas en la calle Pizarro, donde el varón habría pasado varios semáforos en rojo. Por ello, se estableció una búsqueda del mismo, siendo localizado en la Travesía de Vigo.

Durante su identificación, el hombre, de 43 años, negó los hechos. Sin embargo, los funcionarios detectaron que presentaba signos compatibles con el consumo de algún tipo de droga.

Por ello, realizaron un registro del vehículo, localizando una cartera con más de 2.200 euros en efectivo, así como cuatro teléfonos móviles, 18 cajas de medicamentos de diversa tipología, más de 25 gramos de marihuana y cerca de 12 gramos de cocaína.

De esta manera, fue arrestado como supuesto autor de un delito contra la salud pública.