Vigo estrena 15 nuevos mupis digitales para informar de los eventos de la ciudad

Vigo cuenta ya con 15 nuevos mupis digitales repartidos por distintos puntos de la ciudad. Así lo anunció este lunes el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que estos soportes permitirán reforzar la información municipal, turística y cultural a través de pantallas digitales instaladas en espacios de gran afluencia.

Según explicó Caballero, la inversión realizada asciende a unos 700.000 euros y ha sido financiada íntegramente con fondos procedentes del Gobierno de España. En concreto, forma parte de una ayuda de 2,7 millones de euros concedida a la ciudad por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entonces dirigido por Reyes Maroto.

"Queremos señalizar bien la ciudad y queremos informar bien en la ciudad", señaló Caballero durante la presentación de los nuevos dispositivos, que ya se encuentran operativos. Del total de pantallas instaladas, doce tienen formato tótem y son táctiles, mientras que otras tres se encuentran elevadas sobre postes a unos dos metros y medio de altura. Estas últimas están ubicadas en puntos estratégicos como el Verbum, la calle Príncipe y la grada de Marcador del estadio de Balaídos.

Por su parte, los tótems digitales se han distribuido en diferentes zonas de Vigo, entre ellas Vialia, la plaza de la Estación, Guixar, la plaza de la Independencia, Cánovas del Castillo, Porta do Sol, la calle Uruguay, Gran Vía, Navia, la plaza de América, Torrecedeira y Serafín Avendaño.

Información cultural, deportiva y turística

Inicialmente, las pantallas mostrarán contenidos relacionados con la agenda cultural de la ciudad, aunque el Concello prevé ampliar progresivamente la información disponible. Conciertos, exposiciones, eventos deportivos, fiestas y actividades municipales tendrán presencia en estos soportes digitales.

El alcalde destacó además que esta red de pantallas permitirá acercar la actividad de la ciudad a vecinos y visitantes de una forma más dinámica y visual. "Es maravilloso el apoyo del Gobierno de España", concluyó el regidor.