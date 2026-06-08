Finalizan las obras de mejora de la Estrada Clara Campoamor, en Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitó este lunes la Estrada Clara Campoamor junto a un grupo de vecinos de las parroquias de Beade y Valladares para comprobar sobre el terreno el resultado de las obras financiadas por la institución provincial y el Concello de Vigo en el tramo comprendido entre la calle Ramiro Pascual y la rotonda del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Durante la visita, Luisa Sánchez destacó que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos y que permite mejorar de manera significativa la seguridad en una vía municipal que registra cada vez una mayor intensidad de tráfico, tanto de vehículos como de peatones. "Estoy muy contenta por ver cómo la Diputación invierte en mi ciudad y por comprobar cómo contribuye a mejorarla", reivindicó.

La actuación ha permitido dotar a este tramo de nuevas aceras, renovar el firme de la calzada y habilitar zonas seguras de subida y bajada de pasajeros en las paradas de autobús. Además, se ejecutaron nuevos pasos de peatones regulados por semáforos y se renovaron las redes de drenaje, saneamiento y abastecimiento, así como el alumbrado público.

La obra contó con una inversión total de 1,32 millones de euros, de los que la Diputación de Pontevedra aportó más de 1,13 millones, lo que representa el 86% del presupuesto total, mientras que el Concello de Vigo completó la financiación con 187.920 euros. El proyecto fue impulsado mediante un convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones a finales de 2024.

Por último, la responsable provincial recordó que el compromiso de la institución con Vigo se refleja en los 47 millones de euros comprometidos para la ciudad únicamente en inversiones desde su llegada a la vicepresidencia. "Es una cifra récord, histórica. Y vamos a seguir. Seguiremos invirtiendo en Vigo más que nunca", aseguró.