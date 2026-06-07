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Nueva vivienda en el Casco Vello de Vigo: Cuatro de un dormitorio y dos dúplex en el número 20 de la Rúa Real
La Xunta de Galicia acaba de firmar la adquisición ante notario de un nuevo inmueble que se destinará a domicilios de protección autonómica
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La Xunta de Galicia engrosará su parque de viviendas de protección en el entorno del Casco Vello de Vigo con la adquisición de un nuevo inmueble en el número 20 de la Rúa Real -y con fachada hacia Teófilo Llorente-.
La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio, Ana Ortiz, fue la encargada de firmar la compra ante notario. El paso siguiente será la restauración de la infraestructura, edificada en 1900 y que solo mantiene su fachada en pie.
Más concretamente, Ortiz desveló que se adecuarán cuatro apartamentos de un dormitorio cada uno, dos viviendas tipo dúplex y dos bajos comerciales. La superficie total construida será de 745 metros cuadrados.
"O traballo feito durante os últimos 20 anos vai a ter continuidade, porque o noso compromiso é firme e imos seguir nesta liña para que o Casco Vello teña unha rehabilitación integral no menor tempo posible e tamén aporte novas vivendas para novos veciños", remarcó Ortiz.