En estado grave un escalador que cayó desde unos 12 metros en el monte do Galiñeiro, en Gondomar (Pontevedra)

Un escalador ha sufrido este domingo heridas de gravedad al caer desde una altura de 12 metros en el monte do Galiñeiro, en Gondomar. El helicóptero Pesca II, de Gardacostas de Galicia, procedió a rescatar a esta persona, que luego fue evacuada al hospital.

El 112 Galicia registró el suceso contra las 12:00 horas a través del aviso de un particular. Según la información proporcionada y recogida por Europa Press, el individuo se encontraba inconsciente y en una zona de difícil acceso. La central de emergencias trasladó la alerta al 061, a los Bomberos de O Morrazo, el GES de Val Miñor, la Guardia Civil y Protección Civil de Val Miñor.

Fuentes consultadas de los efectivos de emergencias han explicado que, en principio, el escalador no realizó correctamente el nudo de la cuerda y, al empezar a bajar, se cayó encima de su compañero, que en ese momento se encontraba asegurándolo.

Inicialmente, los bomberos iban a bajarlo andando, utilizando la técnica del porteo. Sin embargo, dada la gravedad de las lesiones que presentaba, los efectivos desplazados solicitaron que acudiese el helicóptero de rescate de Gardacostas para evacuar al herido al centro hospitalario.