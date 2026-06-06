Mos (Pontevedra) pide a sus vecinos que no hagan uso de los regadíos por el vertido de gasoil de un camión accidentado

El Concello de Mos ha emitido un comunicado urgente tras el accidente protagonizado esta mañana por un camión cisterna en la AP-9 y que perdió parte del combustible que transportaba. Los hechos ocurrieron a las 09:38 horas de este sábado en el viaducto de Roublín, en la parroquia de Pereiras, hecho que motivó la interrupción de la circulación en el punto y la activación de protocolos de emergencia.

Entre otros medios, se movilizó a la Policía Local de Mos, emergencias, Guardia Civil, Policía Local de O Porriño, Bombeiros do Baixo Miño, Tráfico y otros servicios.

Para evitar la propagación de combustible, Couceiro instaló sistemas de recogida en los puntos de drenaje del viaducto. También, mediante maquinaria especializada, se ejecutaron actuaciones de contención en el terreno, habilitando zonas de recogida para retirar con rapidez el material contaminado.

Por otro lado, y según las mismas fuentes, agentes del Seprona y responsables ambientales coordinaron la intervención de Tragsa destinados a la contención y limpieza del vertido en el entorno fluvial afectado.

Desde el Concello han emitido un mensaje de calma: "O vertido atópase controlado e xa non se está producindo saída de gasóleo. Os labores céntranse agora na limpeza da zona e na avaliación do estado do regato da Salgueira, desde o punto do accidente ata a área establecida para o control do vertido", han precisado. También se informó de que las traídas de Roublín, Casalmorto, Campo de Eiró y San Rafael no se vieron afectadas. Con todo, se ha lanzado una recomendación: Y es que "recoméndase á veciñanza das zonas de Pereiras e Sanguiñeda situadas na contorna afectada que, de maneira preventiva, non faga uso dos regadíos das fincas ata novo aviso".