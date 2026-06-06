Abel Caballero lo consigue: Vigo, candidata oficial a sede del Mundial de Fútbol 2030

El regidor de Vigo, Abel Caballero, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales ha confirmado que Vigo es candidata oficial a acoger el Mundial de Fútbol 2030, una pelea en la que el regidor se ha volcado especialmente en los últimos meses.

El primer edil vigués explicó que el Ministerio de Educación y Deportes convocó a los representantes olívicos a una reunión en la que también estuvieron presentes miembros del Comité Olímpico Internacional, así como de la Federación Española de Fútbol. Vigo estuvo presente junto con las ciudades candidatas a acoger el evento deportivo: Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia. "Estas nueve ciudades estamos en igualdad de condiciones", remarcó Caballero.

Por otro lado, el Ministerio aseveró que "defenderá todas las candidaturas"-cabe señalar que Barcelona y Madrid concurrirán doblemente por sus dos estadios-: "Vigo, en este momento, es candidata. Lo conseguimos, lo conseguimos, y lo conseguimos: ¡Viva Vigo!", proclamó.

Un momento de la reunión telemática con las candidatas a sede del Mundial de Fútbol, Vigo entre ellas. Concello de Vigo

Una lucha del regidor olívico

Como hizo con otras causas sociales, económicas y de movilidad cruciales para Vigo, Abel Caballero enarboló en esta ocasión la bandera futbolística para reclamar los derechos de Vigo y de su estadio municipal, Balaídos, como sede de un evento de enorme trascendencia como es un Mundial de Fútbol.

A comienzos de este 2026, Rafael Louzán, presidente de la RFEF dejaba a Vigo y a Valencia en la suplencia de sedes candidatas, una posición que nunca contentó al regidor vigués y que terminó con mensajes y reproches directos e indirectos entre ambos cargos institucionales.

Durante todo este año, especialmente, el primer edil vigués no cesó en su empeño de oficializar la candidatura olívica, sobre todo y teniendo en cuenta la transformación que está sufriendo el Estadio de Balaídos y que encara, por fin, su último tramo con la adecuación de la Grada de Gol y la ampliación de Tribuna. Lo anterior permitirá que el municipal vigués cumpla, a priori, con las exigencias de aforo para un evento de estas características.

Pasos a seguir

En un audio remitido a los medios, Caballero desmenuzó el contenido de la reunión convocada por el Consejo Superior de Deportes a instancias del Ministerio de Deportes. "A preguntas concretas mías, allí se ratificó que estamos todos en la misma situación", insistió Abel Caballero.

La decisión definitiva sobre las sedes se conocerá en otoño: "Ahí decidirá la FIFA", subrayó Caballero. "Pero Vigo tiene los mismos derechos que las otras ciudades a ser sede", añadió.

Caballero hizo alusión, no obstante, a la carta enviada por la Real Federación Española de Fútbol en la que se confirmaba la candidatura de Vigo. Con todo, aseguró que el Concello no tenía dicha carta, pero que la candidatura se había confirmado con la propia convocatoria.

"Tenemos que lanzar a toda velocidad algo que la Xunta y la Diputación nos están negando. Les enviamos una carta diciendo que éramos ciudad candidata y la Xunta nos respondió diciendo que no teníamos acreditación para esto, y la Diputación algo similar. La acreditación fue nuestra invitación a esta reunión", insistió Caballero.

La próxima semana Vigo recibirá la información con los requisitos de la FIFA que "ya conoce y cumple Vigo". Además, Caballero aseguró que "ya estamos con el proyecto" y "vamos a enviar el texto del convenio que queremos que firmen Xunta y Diputación para la reforma de la grada de Tribuna. Ya sabemos el coste y queremos que se financie a tercios".