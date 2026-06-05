Una trabajadora del Servizo Galego de Colocación, candidata a la alcaldía de Vigo por EU

Sigue perfilándose la lista de candidatos a la alcaldía de Vigo para las próximas elecciones municipales de 2027. Tras la confirmación de Xabier P. Igrexas como candidato del Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida ha sido la formación siguiente en mover ficha.

El partido ha presentado a la bióloga y trabajadora del Servizo Galego de Colocación, Teresa Marchante, que busca "romper" con el "teatro político de la ciudad", tal y como ha reivindicado la organización en un comunicado. Marchante estará al frente de una lista "feminista" que tendrá de número dos a Guillermo Crego, actual coordinador local de la organización.

Licenciada en Biología y trabajadora del Servizo Galego de Colocación, tal y como recoge Europa Press, Marchante cuenta con más de 30 años de trayectoria como técnica de demandas y orientación laboral con colectivos en riesgo de exclusión. "Esta experiencia profesional le otorga un conocimiento directo de la precarización que sufre la clase trabajadora viguesa y de las necesidades más básicas de la ciudadanía", ha reivindicado EU. "Los movimientos ciudadanos y asociativos son la voz de lo que la sociedad demanda, pero esas voces tienen que ser recogidas por instrumentos políticos como EU para transformarlas en políticas reales y hacer de Vigo una ciudad amable, acogedora y próspera para la mayoría social", ha apostillado la candidata.