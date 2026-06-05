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Detenido en Vigo un hombre requerido por el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Bilbao
La Policía Local lo interceptó en Fragoso, merodeando por varias casas de la zona
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La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre sobre el que pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Bilbao.
Los agentes, que realizaban labores de vigilancia y prevención en la Avenida de Fragoso, se percataron de que un hombre estaba rondando varios inmuebles de la zona. Por lo anterior, decidieron proceder a su identificación: El individuo respondía a las iniciales S.G.M., de 31 años de edad.
Después de realizar el procedimiento rutinario de cotejo y verificación de datos, los policías certificaron la situación judicial del hombre, con una causa vigente de este mismo año.
Así, los policías vigueses procedieron a su inmediata detención y puesta a disposición de la autoridad competente.