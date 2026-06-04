Una televisión y un deshumidificador: el botín por el que ha sido detenido un vecino de Tomiño (Pontevedra)

Detenido un vecino de Tomiño (Pontevedra) de 55 años como presunto autor de un robo con fuerza cometido en una vivienda del municipio. Guardia Civil

Un vecino de Tomiño (Pontevedra) ha sido detenido como presunto autor de un robo con fuerza. El hombre de 55 años habría cometido el delito en una vivienda unifamiliar de la misma localidad el pasado 27 de mayo.

Según informa Europa Press, la investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el propietario de la vivienda. Las pesquisas permitieron identificar al supuesto autor, del que la Guardia Civil sospecha que utilizó una llave falsa obtenida ilícitamente.

El sospechoso, con numerosos antecedentes policiales, fue detenido el pasado martes. Los agentes pudieron recuperar varios objetos, como un televisor, un deshumidificador y la llave de acceso a la vivienda.

Las diligencias fueron puestas en conocimiento del tribunal de instancia de Tui, donde tendrá que comparecer el investigado cuando sea requerido.