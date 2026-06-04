Detenido en Vigo por traficar con éxtasis y cocaína en el barrio de Sárdoma

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a una persona en el barrio de Sárdoma por traficar con drogas sintéticas y cocaína. La investigación fue desarrollada durante los últimos meses por agentes de la Udyco de la Comisaría de Vigo-Redondela.

La Policía Nacional inició la investigación tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de una persona que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Este individuo trabajaba tanto desde su domicilio ubicado en esta parroquia viguesa como en distintos locales de la zona.

Gracias a las vigilancias y a las pesquisas, los agentes pudieron confirmar la actividad ilícita. Constataron que el detenido traficaba con drogas sintéticas y cocaína. En concreto, intervinieron 11 gramos de cocaína, cinco gramos de éxtasis, 750 euros y una báscula de precisión.

El detenido pasó este jueves a disposición judicial del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 4 de Vigo, en funciones de guardia.