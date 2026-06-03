La Xunta cierra camas en el Cunqueiro para verano y Abel Caballero protesta: "Sigue castigando Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha arremetido este miércoles contra la Xunta de Galicia por el cierre de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro en verano, así como por la suspensión de consultas de tarde en algunos centros de salud, donde no se prevé sustituir las vacaciones de facultativos.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha denunciado que el hospital contará con 180 camas menos en verano, 30 de ellas de pediatría, y que los centros de salud de Lavadores, Navia o Beiramar tendrán menos consultas de tarde, porque no se sustituirán vacaciones.

A ello se suma que el PAC de Vigo "está saturado". Tras el llamamiento del conselleiro de Sanidade a hacer un uso responsable de las Urgencias, el alcalde ha cuestionado: "¿A dónde va la gente si tiene un problema, si el PAC está saturado y se cierran consultas de Atención Primaria?".

Como recoge Europa Press, Abel Caballero ha concluido que esta situación es otra muestra más de que la Xunta "sigue castigando a Vigo" con una atención sanitaria "tan deficiente".