Vigo inicia las obras previas para construir la nueva grada de Tribuna: "Vamos en tiempo y forma"

El Concello de Vigo inicia las obras para convertirse en sede del Mundial 2030. Las obras de retranqueo de los colectores de Balaídos han comenzado este miércoles, una actuación previa y necesaria para construir la nueva grada de Tribuna.

"Estamos físicamente iniciando el núcleo de una obra muy importante", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita a Balaídos este mediodía. El regidor olívico ha recalcado que los trabajos de la nueva grada no han comenzado este martes.

"Llevamos más de 10 meses trabajando en esto", ha subrayado, así como ha incidido en que el retranqueo "es obligado". La nueva Tribuna llegará a la altura de la calle Manuel de Castro, por lo que los colectores actuales quedarían debajo de la infraestructura, lo que supondría un grave riesgo de seguridad.

"Se te rompe y se te va media ciudad por ahí", ha explicado el alcalde, que ha detallado que uno es el colector del río Lagares y otro el "que viene desde la Plaza América". Ambos serán desplazados 30 metros para estar localizables fuera del estadio de Balaídos.

"Es una obra muy compleja. Primero, por la profundidad, que va a ser entre 5 y 6 metros. (...) Segundo, son dos grandes colectores, (...) estarán sobre 1,5 o 1,6 metros de diámetro", ha añadido Caballero, que ha avanzado que esta es "una forma de hacer colectores en condiciones y de modernidad".

Pago a tercios de la nueva Tribuna

El regidor olívico ha aprovechado la ocasión para reiterar su demanda a Deputación y Xunta de Galicia, a las que exige el pago a tercios de las obras de la nueva grada. "Esto (el retranqueo de los colectores) es parte de Tribuna y tiene que pagar un tercio la Xunta, un tercio la Deputación y un tercio el Concello", ha reclamado.

Caballero ha asegurado que ni la administración autonómica ni la provincia quieren pagar las obras para que Balaídos sea sede del Mundial 2030. En esta línea, ha defendido que, aunque la actuación se ejecute con cargo al plan de inversiones acordado con Aqualia, ambos gobiernos deberán invertir una tercera parte del coste total de la obra.

"Haremos el informe técnico para reclamarle que tienen que pagar cada uno un millón de euros, aproximadamente", ha advertido el alcalde, que ha mostrado su descontento con la actuación del PP de Vigo, de la Deputación y de la Xunta: "Estos se creen que en Vigo somos tontos".

Obra de Balaídos Treintayseis

El regidor olívico ha asegurado que la intención de ambas administraciones es "parar las obras" ante la falta de liquidez. "Querían que cuando venga la FIFA a ver el estadio no tuviéramos tiempo ya para hacer la reforma de la grada antes de los mundiales. Eso es lo que pretendían", ha aseverado.

"En tiempo y forma"

Sobre el Mundial 2030, ha asegurado que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aún no le ha comunicado que hayan enviado "el nombre de Vigo y el campo de Balaídos para ser sede del Mundial 2030" a la FIFA. "Es un poco extraño que la Federación incluya a Vigo y se lo envíe a la FIFA y no nos lo diga", ha cuestionado.

"Estarán buscando también que no nos dé tiempo. Estarán buscando todos juntos, PP de Vigo, Deputación, Xunta de Galicia, que no nos dé tiempo. Pero nos va a dar tiempo, vamos en tiempo y forma y vamos a ser sede del Mundial", ha concluido el alcalde.

Grada de Tribuna de Balaídos Treintayseis

Respuesta de la Deputación

Ante las declaraciones de Caballero, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado a Caballero por acudir "a mentir" a Balaídos. Ahora celebra que el alcalde haya "confirmado cuestiones que ya sabíamos".

En primer lugar, ha afirmado que tanto Xunta como Deputación han "dicho que sí a financiar las obras necesarias en el marco del Mundial". En segundo lugar, ha asegurado que el gobierno local no tiene "proyecto para aumentar el aforo de Tribuna", cuya obra "no va a empezar al menos hasta junio de 2027".

"Sigue sin plan para los centros y campos de entrenamiento obligatorios para ser sede; es incapaz de dar una hoja de ruta para convencer a la FIFA de que Vigo llegará a tiempo para acoger el Mundial; y, en los más inmediato, sigue sin detallarnos cómo se puede cofinanciar la obra que ha comenzado hoy", ha declarado, así como ha recalcado que la opción de Aqualia les "deja fuera".

"Ni nos ha enviado el proyecto de esta obra que acaba de empezar ni nos ha hecho ninguna propuesta de convenio para cofinanciarla", ha remarcado la también portavoz del PP de Vigo, que ha instado finalmente a Caballero a buscar "un cauce administrativo" para que colaboren todas las administraciones públicas.