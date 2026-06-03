Convocan una manifestación para exigir "medidas valientes" ante el encarecimiento de la vivienda en Vigo

Imagen de la concentración de este miércoles ante el Ayuntamiento de Vigo Europa Press

La organización Alianza pola Vivenda ha convocado una manifestación este viernes en Vigo para exigir "medidas valientes y contundentes" para reducir precios y solucionar el problema de la vivienda en la ciudad. La urbe olívica es la "más cara" de toda Galicia para vivir.

Así lo ha indicado el portavoz de este organismo, Juan Medela, quien ha lamentado que las medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones no van a solucionar esta situación porque "no enfrentan la raíz del conflicto, que es la especulación".

Según informa Europa Press, ha solicitado la vuelta de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler, más seguridad jurídica para los contratos de temporada o la declaración de Vigo como zona de mercado tensionado, entre otras medidas.

Además ha solicitado ampliar el parque público de vivienda con pisos ya construidos para dar respuesta urgente al problema actual. También ha pedido más atención a las personas sin hogar y que el Concello elimine los límites temporales de pernocta en los albergues.

"La vivienda nos está costando la vida. Hace falta actuar de forma contundente y urgente. Si queremos ser la mejor ciudad para vivir, tenemos que tener donde vivir", ha sentenciado, así como ha animado a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación de este viernes, que saldrá de Plaza de España a partir de las 20.00 horas.