Confirmado en Nigrán (Pontevedra): el cadáver hallado en Monteferro era de un vecino de Cangas de 43 años

El cadáver en estado de descomposición hallado el pasado fin de semana en el Alto de Monteferro, en Nigrán (Pontevedra), pertenecía a un vecino del municipio de Cangas. Según fuentes de la investigación, se trata de Cristian L.M., de 43 años.

Como recoge Europa Press, el cuerpo fue encontrado por unos senderistas el pasado sábado. Presentaba un avanzado estado de descomposición y momificación.

Tras dar la alerta, el 112 movilizó a efectivos de la Policía Local y del GES del Val Miñor para recuperar el cadáver, que estaba en una zona de difícil acceso.

La autopsia ha permitido la identificación, y se ha confirmado que se trataba de este vecino de Cangas, conocido como 'Panu'. Ha sido incinerado este martes en la localidad de O Morrazo, en la intimidad familiar. Fuentes de la investigación han confirmado también que el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad.