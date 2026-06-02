Vigo Vertical: colocada la primera rampa de Serafín Avendaño para conectar con el Halo

La primera de las rampas que conectará Serafín Avendaño con el ascensor Halo, dentro de las obras de humanización de ese tramo, ya está instalada.

El alcalde, Abel Caballero, ha asistido este martes a la colocación de este nuevo elemento del Vigo Vertical, que todavía no se podrá poner en marcha hasta que se remate con la otra rampa.

Caballero ha recordado que se destinan 1,6 millones de euros a esta humanización, y que las rampas permitirán completar un corredor entre la estación de Guixar y Areal con la de Urzaiz y Vía Norte.

Instalación de una de las rampas de Serafín Avendaño. Treintayseis

Un corredor que ha comparado con la distancia que hay entre una punta y otra de la T4 del aeropuerto de Madrid. "La T4 tiene dos kilómetros de longitud", conectados por rampas, y ahora esto permitirá que "si alguien llega a Guixar y tiene que subir hacia la estación de Urzaiz, tenga un medio mecánico", ha precisado.

Además, ha destacado que la obra que se está llevando a cabo ayudará también con la caída de agua en Colón y Travesía, dos vías afectadas los días que hay mucha lluvia. Aunque cada vez se acumula menos agua, "porque cambiamos los colectores", según ha indicado el regidor, ahora se realizarán dos desvíos hasta el nuevo colector, instalado en la nueva obra, que permitirá "una cierta racionalización del sistema de pluviales en la ciudad".