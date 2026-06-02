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Desalojan temporalmente un edificio de O Porriño (Pontevedra) por un escape de gas
El primer aviso por el suceso fue alrededor de las 20:00 horas de este lunes, aunque finalmente no hubo que lamentar daños personales
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Un edificio fue desalojado este pasado lunes en O Porriño después de que registrase un escape de gas.
Según ha informado el 112 Galicia, el primer aviso se recibió alrededor de las 20:00 horas de ayer; fue la Policía Local la que indicó que se percibía olor a gas en el interior de un edificio en la Rúa Gómez Franqueiro.
Se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de O Baixo Miño, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño, mientras la Policía Local procedió al desalojo.
Fue necesario ventilar el inmueble, aunque los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron que los vecinos no se vieron afectados y pudieron volver a sus viviendas.