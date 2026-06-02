Desalojan temporalmente un edificio de O Porriño (Pontevedra) por un escape de gas

Un edificio fue desalojado este pasado lunes en O Porriño después de que registrase un escape de gas.

Según ha informado el 112 Galicia, el primer aviso se recibió alrededor de las 20:00 horas de ayer; fue la Policía Local la que indicó que se percibía olor a gas en el interior de un edificio en la Rúa Gómez Franqueiro.

Se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de O Baixo Miño, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Porriño, mientras la Policía Local procedió al desalojo.

Fue necesario ventilar el inmueble, aunque los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron que los vecinos no se vieron afectados y pudieron volver a sus viviendas.