Vitrasa desplazó a 11.500 vigueses a Samil por el Día de las Fuerzas Armadas

Servicio especial de Vitrasa para trasladar a los ciudadanos a los actos por el Día de las Fuerzas Armadas. Cedida

La celebración en Vigo de los actos centrales por el Día de las Fuerzas Armadas generó un importante movimiento económico y social en la ciudad olívica, que se hizo notar especialmente en la ocupación hotelera y hostelera -Abel Caballero precisó que, en el primer caso, superó el 90%-, pero también en otros ámbitos del sector servicios como el transporte.

Según datos compartidos este lunes por la concesionaria del servicio de autobús urbano en la ciudad olívica, Vitrasa, más de 11.500 personas utilizaron este medio para desplazarse hasta Samil y regresar posteriormente al centro de la ciudad.

La cifra presentada incluye, según precisaron fuentes de la compañía, tanto los usuarios de las lanzaderas especiales habilitadas para la ocasión como los viajeros de las líneas regulares C3 y 15.

Las restricciones al tráfico se implementaron en la Avenida de Europa y en la Avenida Atlántida, principalmente, lo que motivó que muchos vigueses deseosos de presenciar este desfile especial tuvieran que acudir al transporte público. También hubo quien se decantó por hacer deporte y atravesar las citadas avenidas a pie -en la mañana del sábado se podían apreciar en la Avenida de Castelao largas hileras de personas acudiendo al punto de la celebración andando-.