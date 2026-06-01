Detenido un joven de Vigo por intentar robar una bicicleta en un local comercial de Coia

La Policía Local de Vigo detuvo a un joven de 21 años por la presunta comisión de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo, en torno a las 15:00 horas de la tarde, en un establecimiento comercial de la rúa do Grove, en el barrio de Coia.

Según fuentes policiales, el chico intentó, en el interior del local, sustraer una bicicleta, hecho que llevó a la activación de la alarma del arco de seguridad. Por este motivo, uno de los guardias de seguridad procedió a interceptar al presunto ladrón, que, según las mismas fuentes, agredió al vigilante del que logró zafarse posteriormente y huir.

El trabajador, mediante el equipo de comunicaciones, dio aviso de lo ocurrido a una pareja de compañeros que se encontraban en el exterior del local, facilitando la descripción del señalado, al tiempo que observaba cómo éste lo abandonaba apresuradamente.

La pareja de vigilantes logró detener la huida del varón, quien volvió a mostrar un comportamiento violento propinando una patada en una pierna a uno de los guardas, que sufrió un hematoma.

Ante esta actitud, los dos responsables de la seguridad procedieron a su inmovilización y engrilletamiento, "al objeto de salvaguardar su seguridad y evitar nuevas agresiones". A continuación dieron aviso a la Sala de Comunicaciones del 092 de la Policía Local de Vigo.

Trasladada una unidad al lugar, los agentes encontraron al ahora detenido, que resultó ser A. F. A, de 21 años de edad. Los policías también realizaron las preceptivas entrevistas y visualizaron las cámaras de seguridad. Acto seguido detuvieron al varón.