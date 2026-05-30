Encuentran un cadáver en descomposición en Monteferro, en el Concello de Nigrán (Pontevedra)

Sábado trágico en Vigo y su entorno. El 112 Galicia ha informado esta tarde del hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en el Alto Monteferro, en el Concello de Nigrán (Pontevedra).

Según ha informado la central de Emerxencias, el cuerpo ha sido localizado por unos senderistas en una zona de monte de "difícil acceso". Las fuerzas del orden trabajan en estos momentos para esclarecer lo acontecido.

La Guardia Civil y el GES de Val Miñor han acudido al lugar de los hechos. De hecho, este grupo ha alertado del hallazgo al 112 Galicia a las 16:10 horas, mientras que el Instituto Armado había sido informado minutos antes por los senderistas.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que por el momento el cuerpo no ha sido identificado y que las fuerzas del orden y el médico forense trabajan para esclarecer las causas que rodean lo ocurrido. Desde Emerxencias se informó a Bomberos de O Porriño y de Vigo, a la Policía Local de Nigrán y a los voluntarios de Protección Civil de Val Miñor.

Este suceso completa un sábado trágico en la comarca de Vigo. Por la mañana, un motorista ha fallecido tras colisionar contra un coche y una mujer de avanzada edad tuvo que ser evacuada en estado crítico debido al incendio en un piso ubicado en el centro de la ciudad olívica.