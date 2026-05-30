Buscan por tierra, mar y aire a un bañista perdido en la playa de Barra, en Cangas (Pontevedra)

Un operativo de emergencias busca a un bañista en la playa de Barra, en O Hío. Un particular dio la voz de alarma tras percatarse que la persona desaparecida no volvía al lugar del arenal de Cangas (Pontevedra) donde continúan sus pertenencias.

Según informa Europa Press, este particular avisó de los hechos minutos después de las 18:00 horas. Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona, que llevaban tiempo sin verla y que existía la posibilidad de que no hubiese conseguido salir del agua.

Ante ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la acción de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas.

A continuación, desde Salvamento Marítimo informaron de la movilización del helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia. También se desplazaron embarcaciones de la Guardia Civil. Los medios buscan por tierra, mar y aire para tratar de localizar a la persona.