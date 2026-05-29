Vigo reformará la pasarela sobre Teófilo Llorente tras registrar daños por acumulación de aguas

El Concello de Vigo ha aprobado este viernes el proyecto de mejora y arreglo de la pasarela ubicada sobre la calle Teófilo Llorente, que conecta el Casco Vello con el Miradoiro da Pedra y A Laxe. La infraestructura había sufrido daños por acumulación de agua en el pavimento.

"Tenemos que hacer una retirada puntual de pavimento", ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación este viernes. Las vigas y los pilares de la pasarela también sufren "daños localizados".

Así, el Concello iniciará las obras para reforzar los pilares, las vigas y renovar el pavimento. El plazo estimado de las obras es de tres meses, según ha indicado el regidor olívico.

Más asfaltado

Además, Caballero ha avanzado que la Xunta de Goberno ha adjudicado nuevas obras de asfaltado en 23 calles de la ciudad. Esta medida forma parte del Plan Extraordinario de Asfaltados y Aceras iniciado por el gobierno local a principios de año, tras los temporales que azotaron Vigo en enero y febrero.

El Concello actuará en las siguientes calles: Santa Marina, Camiño Cerquido, Baixada Don Martín, Rúa Amaro, Camiño Regueira, Tercera Travesía de Numancia, Rúa Cambados, Travesía Couto Piñeiro, Rúa Subride, Rúa Rivera Atienza, Rúa Bagunda, Camiño Redomeira, Rúa Castañal, Primera Travesía do Espiñeiro, Primeira Travesía de Padre Celso, Rúa Manuel Cominges, Avenida de Samil, Camiño Pinal, Avenida Clara Campoamor, Rúa das Devesas y Camiño de Bouzachán.