Vigo inicia los trámites para construir vivienda en un mítico chiringuito de Samil

El Concello de Vigo iniciará en la próxima reunión de la Xerencia de Urbanismo los trámites para "ordenar el volumen edificable" de una parcela mítica del verano vigués, donde se han instalado múltiples chiringuitos a lo largo de los años, incluido el Maui.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha detallado que el Concello comenzará el próximo martes el expediente para estudiar la edificabilidad del terreno. Las parcelas se ubican en la esquina de la Avenida de Samil con la calle Redondo.

El objetivo municipal es "ordenar el volumen edificable conforme el PXOM en el ámbito de tres parcelas calificadas como suelo urbano consolidado", en palabras del regidor olívico. Caballero ha avanzado que se construirá vivienda "en un lugar tan interesante como es la cercanía con la Avenida de Samil".

"El PXOM fue un hito en la historia de la ciudad", ha concluido el alcalde, quien considera que el planeamiento urbanístico aprobado en 2025 resolverá "el problema de la vivienda y de carestía de la vivienda, sea en venta o sea en alquiler".