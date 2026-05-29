Un repartidor fallece en Vigo tras sufrir una indisposición en servicio

Suceso trágico este viernes en Vigo. Un trabajador de reparto ha fallecido en la Avenida de Ramón Nieto tras sufrir una indisposición, según ha confirmado el CIAE 112 Galicia.

La alerta llegó a Emergencias sobre las 16:30 horas de este viernes, cuando un particular llamó al 112 para informar de la presencia de un repartidor tirado en el suelo, a la altura del número 351 de Ramón Nieto.

Según recoge Europa Press, el alertante explicaba que el hombre estaba inconsciente y que no respondía. El 112 alertó a Urxencias Sanitarias-061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Cuando los efectivos sanitarios llegaron a la zona, se encontraron al trabajador, que había sufrido una indisposición, en situación de parada cardiorrespiratoria, pero las maniobras de reanimación no dieron resultado y acabó falleciendo.

Evacuado tras accidente de tráfico

Por otro lado, el 112 Galicia ha informado que una persona ha resultado herida esta misma tarde al salirse de la vía y colisionar contra el muro de un edificio de la avenida del Aeropuerto. El accidente tuvo lugar a las 18:00 horas y particulares señalaron que había personas atrapadas.

Sin embargo, el herido no tuvo que ser excarcelado, ya que se encontraba liberado antes de la llegada de la dotación de bomberos. El personal sanitario tuvo que realizar maniobras de reanimación antes de que la persona fuese trasladada al hospital de referencia.