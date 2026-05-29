Así será el desfile de las Fuerzas Armadas este sábado en Vigo: horario, recorrido y cortes de tráfico

Vigo acoge este sábado, 30 de mayo, el acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2026, una cita que tendrá como epicentro la Avenida de Samil y que estará presidida por los Reyes. El desfile comenzará a las 12:00 horas y formará parte de una programación que durante toda la semana ha llevado a la ciudad exposiciones, exhibiciones, música militar y actos navales.

El acto central incluye el izado y homenaje a la Bandera Nacional, el homenaje a los que dieron su vida por España, el desfile aéreo y terrestre y el arriado de bandera.

Horario del desfile

El acto central será a las 12:00 horas en Samil, aunque las restricciones de movilidad se activarán mucho antes. El Concello ha informado de que la avenida de Samil permanecerá totalmente cerrada desde las 08:00 horas y recomienda acceder a la zona a pie o en transporte público.

Durante la jornada del sábado también se mantendrá la presencia naval y la exposición estática de material militar en la avenida de Beiramar y el Porto de Vigo, en horario de 15:00 a 20:00 horas.

Recorrido y zonas afectadas

El eje principal del desfile estará en la avenida de Samil, en el tramo comprendido entre el circuito de automodelismo y la calle Saiñas. Habrá corte integral de tráfico en ese eje, además de afecciones en avenida Atlántida, avenida Europa, Argazada, Pertegueiras, rúa do Río y rúa Canido durante el desarrollo del desfile.

Las restricciones afectarán especialmente a la Avenida de Samil, Avenida Atlántida, Avenida de Europa, VG-20, rúa do Río, rúa Canido y carretera del Vao, con cortes desde las 07:00 o las 08:00 horas, según el sector.

Cortes de tráfico

El tráfico se verá afectado entre las 07:00 y las 15:00 horas, con cortes totales en el eje de Samil, avenida Atlántida, Argazada, Pertegueiras y rúa do Río, además del corte de la salida del túnel de Bouzas hacia avenida Europa y de la entrada al túnel desde esa misma avenida.

En la zona de rúa Canido y carretera del Vao las restricciones podrán extenderse hasta las 17.00 horas. También estará prohibido circular por rúa de Canido en sentido avenida de Samil.

Sin aparcamiento en Samil

La recomendación principal es no acudir en vehículo privado. Desde el Concello piden priorizar la lanzadera especial, las líneas reforzadas, el taxi o el acceso a pie o en bicicleta.

Estará prohibido aparcar en todos los parkings públicos de la zona afectada y en ambos márgenes de la avenida de Samil. Las reservas de estacionamiento también afectarán al entorno de la iglesia de Santa Baia de Alcabre, la zona de O Vao, el campo de fútbol de Comesaña, rúa de Canido, Argazada, avenida Atlántida, avenida Europa, rúa Muíños y Camiño Fontela.

Refuerzo de Vitrasa con lanzaderas

Vitrasa y el Concello han activado un dispositivo especial de transporte público. El sábado habrá lanzadera de ida entre Praza América y Samil de 07:30 a 11:30 horas y servicio de vuelta entre las 13:30 y las 16:30 horas. Además, se reforzarán las líneas C3i/C3d, ampliadas a Samil desde las 08:00 horas, las líneas L15A, L15B y L15C, y la C1, para favorecer los transbordos en Praza de América.

La lanzadera de ida saldrá de la Avenida de Castelao, 10, en Praza América, continuará por avenida de Europa y llegará a Samil sin paradas intermedias. Para la vuelta, las paradas previstas serán Avenida de Europa, Castelao 73, Castelao 41, Castelao 21, Gran Vía 147, Pizarro 10 y Travesía de Vigo 8, en el entorno de Vialia.

Unidades, vehículos y aeronaves participantes

Desfile Aéreo: Total 71 aeronaves (incluye Cazas, Transporte, Enseñanza, Salvamento, Lucha contraincendios y las patrullas acrobáticas).

Total 71 aeronaves (incluye Cazas, Transporte, Enseñanza, Salvamento, Lucha contraincendios y las patrullas acrobáticas). Desfile Terrestre (Vehículos): 109 vehículos (13 acorazados/mecanizados) y 32 motocicletas.

109 vehículos (13 acorazados/mecanizados) y 32 motocicletas. Desfile a Pie: Unidades de los tres Ejércitos, Guardia Real, Guardia Civil y UME (aproximadamente 2.900 personas).

Unidades de los tres Ejércitos, Guardia Real, Guardia Civil y UME (aproximadamente 2.900 personas). Desfile de Unidades de a Caballo: Participación de la Sección de Coraceros y Lanceros de la Guardia Real y el Escuadrón de la Guardia Civil.

Desfile aéreo

Formación 1 - Mando del Desfile: Compuesta por 2 aviones C/CE-16 del Ala 11.

Compuesta por 2 aviones C/CE-16 del Ala 11. Formación 2 - Caza y Ataque: Integrada por 6 aviones C/CE-16 de las Alas 14 y 11.

Integrada por 6 aviones C/CE-16 de las Alas 14 y 11. Formación 3 - Caza y Ataque: Compuesta por 6 aviones C/CE-15 de las Alas 15 y 12.

Compuesta por 6 aviones C/CE-15 de las Alas 15 y 12. Formación 4 - Caza y Ataque: Formada por 4 aviones AV-8B+ de la 9ª Escuadrilla de la FLOAN (Armada).

Formada por 4 aviones AV-8B+ de la 9ª Escuadrilla de la FLOAN (Armada). Formación 5 - Enseñanza en Vuelo: Participan 4 aviones AE.9M del Ala 23.

Participan 4 aviones AE.9M del Ala 23. Formación 6 - Reabastecimiento en Vuelo: Una formación mixta con 1 avión TK-24, 1 avión C-15 y 1 avión C-16 de las Alas 45, 15 y 11.

Una formación mixta con 1 avión TK-24, 1 avión C-15 y 1 avión C-16 de las Alas 45, 15 y 11. Formación 7 - Transporte Operacional: Compuesta por 2 aviones T-23 del Ala 31.

Compuesta por 2 aviones T-23 del Ala 31. Formación 8 - Transporte Estratégico, Aero-evacuación, Acción del Estado y Reconocimiento: Una formación diversa con 1 avión T-22, 2 aviones T-18 y 1 avión T-20 del Ala 45.

Una formación diversa con 1 avión T-22, 2 aviones T-18 y 1 avión T-20 del Ala 45. Formación 9 - Lucha Contraincendios: Integrada por 3 aviones UD-13/14 del Grupo 43.

Integrada por 3 aviones UD-13/14 del Grupo 43. Formación 10 - Medios de Vigilancia y Rescate Marítimo: Formada por 2 aviones D-4 y 1 avión CN-235 MP pertenecientes a las Alas 48 y 49, y al SAER de la Guardia Civil.

Formada por 2 aviones D-4 y 1 avión CN-235 MP pertenecientes a las Alas 48 y 49, y al SAER de la Guardia Civil. Formación 11 - Transporte Táctico: Compuesta por 1 avión T-19 y 2 aviones T-21 de la GRUEMA y el Ala 35.

Compuesta por 1 avión T-19 y 2 aviones T-21 de la GRUEMA y el Ala 35. Formación 12 - Mando Grupo Helicópteros : Compuesta por 1 HT, 2 HD-24 y 2 HD-29 pertenecientes a las Alas 48 y 49.

: Compuesta por 1 HT, 2 HD-24 y 2 HD-29 pertenecientes a las Alas 48 y 49. Formación 13 - Helicópteros de Enseñanza: Integrada por 5 helicópteros HD-25 de la Patrulla ASPA (Ala 78).

Integrada por 5 helicópteros HD-25 de la Patrulla ASPA (Ala 78). Formación 14 - Helicópteros del Ejército de Tierra (ET): Un gran despliegue, pertenecientes a las unidades BHELMA V, BHELMA III, BHELA I, BHELEME y ACAVIET, que incluye: 2 HT 17, 1 HT 29 y 1 HA 28. 1 HU 27, 1 HU 21 y 1 HU 26. 2 HE 26.

Un gran despliegue, pertenecientes a las unidades BHELMA V, BHELMA III, BHELA I, BHELEME y ACAVIET, que incluye: Formación 15 - Helicópteros de la Armada: Compuesta por 1 NH90 y 2 SH60B de la FLOAN (14ª y 15ª Escuadrillas).

Compuesta por 1 NH90 y 2 SH60B de la FLOAN (14ª y 15ª Escuadrillas). Formación 16 - Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER): Formada por 1 EC-35 y 2 AS. 365.

Formada por 1 EC-35 y 2 AS. 365. Formación 17 - Cierre del Desfile: El desfile finaliza con la Formación MIRLO, compuesta por 5 aviones E-27 (Pilatus PC-21) de la Academia General del Aire (AGA).

Desfile de unidades a pie