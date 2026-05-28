RECTIFICACIÓN DE TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ

En relación con el artículo publicado el día 19 de Mayo de 2026 bajo el titular "Un Testigo de Jehová de Vigo se enfrenta a 20 años de cárcel por una supuesta agresión sexual a dos menores", TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

"No es cierto que 'desde la congregación no se denunciaron los hechos' de los abusos ante las autoridades. El día 11 de abril de 2024, a las 18:29 minutos, en la Comisaria de la Policía Nacional de Vigo, dos ministros de culto de la congregación local de los Testigos de Jehová pusieron en conocimiento de las autoridades los hechos objeto de la noticia y de los que tuvieron constancia, referentes a unos supuestos abusos sexuales a dos menores (Atestado Nº: 3055/24).

Es un hecho constatable que los testigos de Jehová cumplen con las leyes del país, incluida la obligación de informar a las autoridades sobre casos de abusos o maltrato infantil. Los ancianos (o pastores espirituales) cooperan plenamente con las autoridades y respetan el derecho de las víctimas y de sus familiares a denunciar. Nuestra política de protección de menores está disponible públicamente y en numerosos idiomas en jw.org. En armonía con dicha política y tal y como exige la ley, los ancianos denunciarán una acusación de abuso sexual a las autoridades, aunque sólo haya un testigo o denunciante (que, por supuesto, podría ser la propia víctima)".