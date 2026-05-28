El PP de Vigo exige la dimisión de la concejala de Seguridad por poner en "grave riesgo" a los bomberos

El Partido Popular (PP) de Vigo ha exigido de nuevo la dimisión de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez. Los populares han asegurado que la sentencia contra el Concello por incumplimientos "continuados" en prevención de riesgos laborales respalda su posición contra la edil, imputada además por el caso Saltamontes.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que esta concejala no debe seguir ni un minuto más en su puesto porque se ha demostrado en demasiadas ocasiones que no solo no lo está haciendo bien, sino que es un riesgo que siga en ese puesto", ha aseverado la presidenta del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez.

La también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra ha reaccionado así a la sentencia que condena al Concello por poner en "grave riesgo" a los bomberos de Vigo. "Ahora es una jueza quien también advierte que existe un riesgo real para la seguridad de los bomberos y para la seguridad de la ciudad", ha recalcado.

Según los populares, la resolución constata lo que es "un clamor desde hace años". Cabe recordar que el fallo condena al gobierno local por no cumplir los requerimientos de Inspección de Trabajo, que ordenó actualizar el plan de prevención de riesgos laborales, que data de 2010, o por no renovar protocolos, ni dotaciones, ni estructura organizativa.

En este sentido, Luisa Sánchez ha añadido que "no hay bomberos suficientes porque no son capaces de convocar las oposiciones en tiempo y forma". Así, ha recordado que el Concello todavía no ha convocado las correspondientes a 2023, 2024 y 2025.

"Como no hay bomberos y no son capaces de alcanzar el mínimo que se exigía por turno, la medida que se adoptó fue la de suprimir ese mínimo. Así es como resuelve los problemas el gobierno local", ha ironizado la edil popular, que ha recordado que la última medida adoptada por el gobierno local fue prohibir a los bomberos utilizar las redes sociales para protestar por su situación.

"Si eso no es censura, desde luego se le parece mucho. Y Caballero ampara a la concejala, pero no puede callar a los jueces", ha recalcado, así como ha recordado que Rodríguez está imputada por homicidio imprudente por el accidente mortal del Saltamontes.