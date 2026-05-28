Miles de personas abarrotan Porta do Sol en Vigo durante el Encuentro de Música Militar de las Fuerzas Armadas

Miles de personas han abarrotado este jueves Vigo para disfrutar del Encuentro de Música Militar, en el marco de los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Seis unidades militares de música han interpretado diversas marchas militares en Porta do Sol, así como una agrupación de la Federación Gallega de Bandas de Música.

Según informa Europa Press, el acto ha estado presidido por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y por el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero. También ha contado con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares.

El Encuentro ha estado precedido por varios pasacalles protagonizados por las unidades musicales, cuyos itinerarios han coincidido en la Porta do Sol.

La primera en actuar ha sido la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, con sede en A Coruña, seguida por la Banda de Música de la Escuela Naval Militar de Marín.

A continuación, fue el turno de la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y el Espacio, con sede en León; la Unidad de Música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, con sede en Almería; la Unidad de Música de la Dirección General de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

Finalmente, han actuado una agrupación de la Federación Gallega de Bandas de Música y la Unidad de Música de la Guardia Real.

El acto se ha cerrado con la reunión de todos los integrantes de las bandas. De forma conjunta, han interpretado los temas 'Santiago' de José Álvarez, 'Alborada' de Xosé Manuel Fernández, 'Maruxiña' de Antonio Amigo Ramos y el 'Bolero Militar' de Jacques Devogel, antes de la interpretación del himno nacional de España, para poner el broche final al Encuentro.

La multitud asistente ha podido escuchar algunos clásicos de la música militar, junto con piezas más modernas, como la 'Marcha de Ben Hur' o 'The Final Countdown'. Han sido las unidades locales las más aplaudidas y, junto a ellas, la unidad de música de la brigada de la Legión, que con su peculiar paso y con la interpretación de 'El Novio de la Muerte' han despertado el entusiasmo de los asistentes.

Entre las piezas que se han interpretado por parte de los 300 músicos participantes han estado 'Cantigas y Agarimos' de Bernardo del Río; 'Los sitios de Badajoz', de Juan Gonzalo Gómez Deval; 'Don Juan de Austria', de Antonio Morales; 'Rolandito' de José Oro Val; o el pasodoble 'España Cañí'.