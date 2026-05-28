Fin a la huelga de basuras en Vigo: hoy se retoma la recogida con normalidad

Protesta de los trabajadores de FCC a las puertas del Concello. Europa Press

Después de cuatro días, los trabajadores de FCC, la empresa concesionaria de la recogida de basuras, han puesto fin a la huelga indefinida que arrancó el domingo a las 06:00 horas.

La asamblea celebrada este miércoles aprobó el acuerdo con 300 votos a favor y diez abstenciones, por lo que la recogida de basura se retoma con total normalidad a partir de las 06:00 horas de este jueves, según ha informado el comité de empresa.

Según informa Europa Press, el texto, aprobado a las 22:00 horas de este miércoles, contempla el mantenimiento de la jubilación parcial, una subida salarial total del 10,5% en los cuatro años de vigencia del convenio (2026-2029) y un acuerdo para garantizar la actualización de los sueldos en base al IPC en el siguiente pliego de condiciones del concurso, así como dos días más de asuntos propios.

El personal ha valorado muy positivamente el acuerdo al permitir mantener el poder adquisitivo y la jubilación parcial, una de las principales reclamaciones.