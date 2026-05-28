El centro de salud Nicolás Peña se convertirá en el espacio de referencia para la salud mental de Vigo

El Nicolás Peña comenzará el próximo lunes su camino para convertirse en un centro de referencia para la atención de la salud mental en el área sanitaria de Vigo. El Sergas inicia así la reorganización del espacio para fortalecer la atención a la salud mental.

Tras la apertura del CIS Olimpia Valencia, el Sergas está llevando a cabo una reorganización de sus servicios en el área sanitaria de Vigo. La pediatría se concentrará en este nuevo centro, tras los traslados de los pequeños pacientes de Coia y Pintor Colmeiro a estas instalaciones inauguradas en marzo.

Por su parte, Salud Mental se mudará al Nicolás Peña. Para posibilitar este traslado y la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias, este viernes 29 de mayo cesará la actividad de estos servicios en sus instalaciones actuales. Durante esta jornada se realizarán trabajos organizativos y de adaptación.

En concreto, la Unidad de Saúde Mental 2 (USM2), actualmente situada en el Hospital Nicolás Peña, trasladará su actividad a la planta cero del centro de salud homónimo. Esta unidad estará dotada de dos psiquiatras, un psicólogo y un administrativo.

La Unidad de Prevención del Suicidio pasará a situarse en la planta 1 del Nicolás Peña. Actualmente está situado en el centro de salud de Taboada Real y cuenta con un psiquiatra, un psicólogo, dos enfermeras y un administrativo. Este dispositivo, avanza el Sergas, ampliará su capacidad con nuevas incorporaciones.

Además, en una siguiente fase, está prevista la instalación de la nueva Unidade de Depresión Resistente en la segunda planta del edificio. "La reorganización permitirá integrar distintos recursos de salud mental en un mismo edificio, favoreciendo una mayor coordinación entre los equipo multidisplinares y una actuación más accesible, continua y eficiente", en palabras del Sergas.

Esta reordenación conllevará, además, la concentración en el Hospital Álvaro Cunqueiro de las urgencias que hasta ahora se atendían los sábados por la mañana en el centro de salud de Coia. El Sergas ha asegurado que esta actuación permitirá "avanzar en un modelo asistencial más integrado y coordinado, optimizando los recursos disponibles".