Encuentran en un piso de Vigo el cuerpo sin vida de una octogenaria

Hallan el cuerpo sin vida de una octogenaria en un piso en Vigo Cedida/Europa Press

Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de una octogenaria en Vigo. Los efectivos han acudido este miércoles por la mañana tras recibir el aviso del posible fallecimiento de una anciana.

Fuentes de la Policía Local y de los Bomberos de la ciudad olívica han confirmado a Europa Press que se desplazaron al punto. Los profesionales entraron al domicilio, donde hallaron el cuerpo de la octogenaria sin vida.

Las mismas fuentes han explicado que todo apunta a que se trata de una muerte natural, aunque es la Policía Nacional la que se ha hecho cargo del caso.

Vecinos de la zona han indicado a Europa Press que los bomberos accedieron por una de las ventanas del inmueble y, cuando la abrieron, comenzó a salir un fuerte olor de la vivienda, debido a que hacía varios días que no veían a la mujer.