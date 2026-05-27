La Diputación acusa de "sectarismo" a Caballero, que calificó de "mal pagador" al ente provincial

La Diputación de Pontevedra ha lamentado este martes el "sectarismo" del alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor olívico acusó de "mal pagador" a la Diputación de retrasar los pagos en obras conveniadas entre ambas administraciones, pese a no quejarse de demoras de dos años del anterior gobierno provincial presidido por la actual teniente de Alcalde, Carmela Silva.

En una rueda de prensa celebrada este martes, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha defendido que el actual gobierno provincial es "diligente y eficaz" con la ciudad. Como ejemplo, ha recordado el 'rescate' de 6,2 millones de euros que la ciudad iba a perder por obras no ejecutadas de convenios con la anterior administración, según informa Europa Press.

Con respecto a las acusaciones de Caballero, Sánchez ha confirmado que la Diputación ha retrasado el pago de varios millones de euros correspondientes a obras cofinanciadas entre ambas administraciones. Ahora bien, ha recordado que los pagos se realizan cuando el Concello remite las certificaciones de obras y toda la documentación completa y correcta.

En ese sentido, ha constatado que la administración local está retrasando el envío de documentación, o mandándola con errores. Así, llega incluso a acumular durante meses certificaciones sin remitir, en lugar de hacerlo a medida que avanzan las obras.

Por ejemplo, ha señalado la reforma de la Grada de Gol. La primera certificación de los trabajos fue realizada por el Concello en octubre de 2025, pero no fue hasta el pasado 10 de marzo cuando se envió junto a otras certificaciones realizadas durante esos cinco meses.

"Acumulan certificaciones, las dejan macerando, y luego mandan todo de golpe y pretenden que resolvamos en poco tiempo", ha ironizado la vicepresidenta provincial. Actualmente, la tramitación de pagos está pendiente de que el Ayuntamiento complete la documentación enviada.

"Deja en mal lugar" a Carmela Silva

Por todo ello, Luisa Sánchez ha censurado el "mensaje falaz" trasladado por el alcalde, de los supuestos retrasos en los pagos de la Diputación o de la presunta deuda de 80 millones de euros. Asimismo, ha advertido de que, con sus palabras, Abel Caballero "deja en mal lugar" a quien era "su peón" en la institución, Carmela Silva.

La vicepresidenta provincial ha recordado que Silva se fue del cargo de 2023 dejando pendiente de pago en torno a un millón de euros de obras de mejora en varios viales. El Concello hubiera presentado las certificaciones "un año antes".

El ejemplo más destacado, ha explicado Luisa Sánchez, es el pago de obras en las gradas de Río y Marcador y el proyecto de la grada de Gol. El Concello presentó las certificaciones en febrero de 2021 y la Diputación no pagó hasta junio de 2023. "Tardó casi dos años y medio. ¿Qué calificativo merecen para el alcalde estas demoras?", ha cuestionado Sánchez.

"A Abel Caballero le mueve el sectarismo y el insulto gratuito, (...) y no la defensa de la ciudad", ha afirmado la vicepresidenta provincial y presidenta del PP de Vigo, que ha pedido al alcalde "rigor" y "sobre todo respeto" para los técnicos de la Diputación que tramitan los pagos y que son "los mismos" que en la época de Carmela Silva.