Todo lo que tienes que saber sobre la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: programación y cortes de tráfico

Vigo se convierte desde hoy en el centro de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Tras la progresiva llegada de militares, material y vehículos a la ciudad olívica, y los ensayos previos que se han llevado a cabo en anteriores días, desde este martes comienzan los actos oficiales, que se extenderán hasta el próximo domingo, 31 de mayo.

Así, hoy a las 10:00 horas tendrá lugar en el Puerto de Vigo el arranque oficial con el izado de bandera en la calle Montero Ríos. Hasta el domingo, estará en este espacio la Presencia Naval y la Exposición Estática de Material, unas jornadas de puertas abiertas que incluyen la llegada y estancia de buques de la Armada y una gran exposición estática de material de los ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Se estima la participación de 1.737 efectivos, que se desglosarán de la siguiente manera: 1.106 personas de la Armada, el contingente más numeroso por la presencia de buques; 458 personas del Ejército de Tierra; 105 guardias civiles; 43 personas de la UME; y 25 del Ejército del Aire y del Espacio.

Desde el martes y hasta el jueves, se podrá visitar de 10:00 a 20:00 horas; el viernes, de 10:00 a 13:30 horas; el sábado, de 15:00 a 20:00 horas; y el domingo, de 10:00 a 14:00 horas, cuando se celebrará el arriado de la bandera para clausurar las jornadas.

Miércoles

El miércoles, 27 de mayo, las pistas de atletismo de Balaídos acogerán la Exhibición de Personal y Material, que consistirá en una demostración dinámica de capacidades, donde diferentes unidades realizarán ejercicios prácticos ante el público. Participarán los Ejércitos de Tierra y Aire, Armada, Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y la Subsecretaría de Defensa (SUBDEF).

Guardia Real

Actuación de la Unidad de Música (UMUS) con una sección de movimientos floreados.

Entrada en posición de la Batería Real.

Ejército de Tierra

Demostración de desactivación de explosivos con el robot TEDOR-EOD.

Ejercicio de descontaminación NBQ (Nuclear, Bacteriológica y Química).

Armada

Actividad táctica de fast-rope (descenso rápido por cuerda) desde helicóptero.

Exhibición cinológica (perros de trabajo).

Ejército del Aire

Maniobra de grúa con helicóptero para la evacuación de un herido.

UME (Unidad Militar de Emergencias)

Demostración cinológica.

Ejercicios de rescate: uso de tirolina y traslado de camilla.

Guardia Civil

Exhibición con unidades caninas, drones y helicópteros.

SUBDEF (Subsecretaría de Defensa)

Exhibición de coches de caballos.

Demostración de doma clásica y manejo de cobras (agrupaciones de yeguas).

Jueves

A partir de las 19:15 horas del jueves, en la Puerta del Sol se celebrará una actuación musical de seis bandas militares y una banda municipal de Vigo, la única civil. El evento contará con 279 músicos.

Unidad de Música de la Guardia Real.

Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Unidad de Música de la Brigada de "La Legión".

Unidad de Música de la Escuela Naval.

Unidad de Música de la Academia Básica del Aire.

Unidad de Música de la Guardia Civil.

Unidad de Música de Vigo.

Este es el plano con los diferentes recorridos que harán las bandas:

Recorrido de las bandas de música.

Viernes

El viernes, los actos se desplazarán a la zona de Samil y contarán con la presencia de los reyes Felipe II y Letizia. A las 15:30 horas se celebrará la Revista Naval, que consistirá en el desfile de las unidades navales (buques de la Armada) frente al buque donde se encontrará S.M. el Rey. Es un acto de saludo y formación en el mar.

A continuación, a partir de las 17:15 horas, tendrá lugar la Exhibición Dinámica, con diversas unidades de la flota y aeronaves como helicópteros y aviones de patrulla y rescate. La duración estimada será de una hora y 31 minutos.

Ejército del Aire - Demostración Acrobática PAPEA

Horario: 17:15-17:25 horas

17:15-17:25 horas Duración: 10 min

10 min Horario: 17:27-17:37 horas

17:27-17:37 horas Duración: 10 min

10 min Contenido: Check Point Localización de explosivo con perro DEX Captura de enemigo con perro SyC Robot AVENGER (EOD)

Horario: 17:38-18:53 horas

17:38-18:53 horas Duración indicada: 15 min

15 min Contenido: Rescate de víctimas en mar Llegada a playa Extracción de víctimas en ambulancia

Horario: 17:54-18:04 horas

17:54-18:04 horas Duración: 10 min

10 min Contenido: Abordaje de buque Interceptación Go-Fast Captura de enemigo en playa

Horario: 18:05-18:25 horas

18:05-18:25 horas Duración: 20 min

20 min Horario: 18:26-18:46 horas

18:26-18:46 horas Duración: 20 min

Sábado

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas será el sábado, 30 de mayo, en la Avenida de Samil, donde se celebrará el desfile, que partirá desde la pista de automodelismo hasta el parking del complejo deportivo, y que también estará presidido por Felipe VI.

El acto arrancará a las 12:00 horas con la revista del rey al Batallón de Honores y posteriormente se realizará el salto en paracaídas frente a la Tribuna Real, portando la bandera de España, a cargo de la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire). Se celebrará el acto de izado de la bandera y la Formación Mirlo sobrevolará con los colores de la bandera nacional.

En el desfile aéreo contará con 71 aeronaves; el terrestre, con 109 vehículos (13 acorazados/mecanizados) y 32 motocicletas; en el desfile a pie participarán unidades de los tres Ejércitos, Guardia Real, Guardia Civil y UME, con aproximadamente 2.900 personas; y también desfilarán las Unidades de a Caballo, como la Sección de Coraceros y Lanceros de la Guardia Real y el Escuadrón de la Guardia Civil.

Cortes de tráfico

El primer día, el 26 de mayo, el acto de izado previsto entre las 09:00 y las 11:00 horas implicará el corte total de Montero Ríos, cortes puntuales en Concepción Arenal y el cierre de Castelar y Pablo Morillo. En la zona solo podrán acceder vehículos autorizados y de emergencias, quedará prohibido estacionar en los ámbitos afectados y tampoco se permitirá el montaje de terrazas ni acopios en el tramo entre Castelar y Pablo Morillo.

Ese mismo día, entre las 15:00 y las 23:00 horas, los ensayos de la exhibición de personal y material en la pista de atletismo Pablo Iglesias provocarán reservas de aparcamiento en ambos márgenes de la calle Pablo Iglesias, restricciones parciales de circulación y cortes puntuales en los accesos desde Florida y Alexandre Bóveda.

El 27 de mayo se mantendrán en Balaídos las restricciones implantadas el día anterior, con reserva de estacionamiento en la totalidad del aparcamiento situado frente a la grada de Tribuna del campo. Además, el ensayo del encuentro de música militar en Porta do Sol, previsto entre las 08:15 y las 14:00 horas, conllevará la reserva de espacio para siete autobuses en Policarpo Sanz, entre Poeta Carlos Oroza y Reconquista, y la prohibición de montar terrazas en Porta do Sol hasta Elduayen. Ese mismo día comenzarán también las reservas de estacionamiento en Samil para la revista naval y la exhibición dinámica, afectando a varios aparcamientos del arenal y al entorno del Verbum y Argazada.

El 28 de mayo las afecciones se repartirán entre el centro y Samil. En Porta do Sol, el ensayo y acto principal del encuentro de música militar, con horarios de 08:15 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, generará reservas de estacionamiento en Policarpo Sanz, Areal, Praza de Compostela y Reconquista, además de restricciones parciales de circulación por los distintos itinerarios de los desfiles hacia Porta do Sol desde puntos como Paseo de Alfonso XII, Alameda, A Farola, el MARCO o Ronda de Don Bosco.

Por la noche, entre las 20:30 y las 02:30 horas, el ensayo general nocturno en Samil obligará al corte total de la avenida de Samil entre Camiño Saiñas y la rotonda con Argazada, al corte de Argazada desde Pertegueiras y al cierre del acceso desde Avenida Europa con Avenida de Samil desde la calle Maráns.

El 29 de mayo, con motivo de la revista naval y la exhibición dinámica en Samil, entre las 08:00 y las 15:00 horas, se mantendrán las reservas de estacionamiento y se ampliarán a ambos márgenes de Avenida Samil, desde Camiño do Forte hasta la rotonda de Argazada, así como a Avenida Atlántida y Avenida Europa. El dispositivo incluye restricciones peatonales de acceso a zonas del arenal, un carril segregado para bus en la Avenida de Castelao desde la rotonda del barco hasta Avenida Europa, cortes puntuales en Avenida Samil y limitaciones en el paseo marítimo, especialmente en la zona de San Remo por las salvas de cañón.

La jornada con mayores restricciones será el sábado 30 de mayo, día del acto central y desfile terrestre, previsto entre las 08:00 y las 15:00 horas. El Concello contempla el corte integral del eje del desfile en Avenida Samil, desde el circuito de automodelismo hasta la glorieta del Rapto de Europa y la calle Saiñas. También se cerrarán Avenida Atlántida, Argazada, Pertegueiras, Rúa do Río y se aplicarán cortes durante el desfile en Rúa de Canido. Además, habrá filtros en Avenida Europa y se cortará tanto la salida del túnel de Bouzas hacia Avenida Europa como la entrada al túnel desde esta misma vía. El acceso quedará limitado a residentes, actividad comercial por los desvíos habilitados, vehículos acreditados y transporte público.

Durante el desfile se habilitarán desvíos por sectores en el entorno de Avenida Europa, Avenida Atlántida, VG-20, Samil, Camiño do Río, Canido, Estrada do Vao y Ricardo Mella. El documento recoge también la reserva de numerosos aparcamientos en Samil, O Vao, Comesaña, Avenida Atlántida, Avenida Europa, Rúa Muiños y Camiño Fontela. En paralelo, se establecerán corredores de emergencia, un carril segregado para transporte colectivo desde Praza América hasta Avenida Europa y restricciones peatonales en zonas de seguridad. El cruce peatonal de Avenida Samil solo estará permitido hasta las 11:00 horas.

También el 30 de mayo, con motivo de la recepción institucional en la Casa Consistorial, habrá reservas de estacionamiento entre las 05:00 y las 20:00 horas en Marqués de Alcedo, Cachamuíña, el aparcamiento de tierra del Paseo de Rosalía de Castro, el propio Paseo de Rosalía y la parte superior de Praza do Rei. Además, se ocupará un carril en el Paseo de Rosalía de Castro y otro en el inicio de Avenida de Camelias.

El dispositivo concluirá el 31 de mayo con el acto de arriado, previsto entre las 13:00 y las 14:00 horas, que volverá a afectar al entorno de Montero Ríos, con corte total de esta vía, cortes puntuales en Concepción Arenal y cierre de Castelar y Pablo Morillo. De nuevo, el acceso quedará restringido a autorizados y emergencias, con prohibición de estacionamiento y limitaciones para terrazas y acopios en los ámbitos afectados.

Protestas

Tanto desde el BNG como desde organizaciones juveniles nacionalistas han protestado desde el anuncio de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo.

Así, Galiza Nova, Erguer, Isca!, Unión da Mocidade Galega y el sindicato estudiantil Fervenza hicieron este pasado lunes un llamamiento a la juventud gallega para participar en la movilización convocada este sábado 30 de mayo en Vigo contra la presencia del Ejército en la ciudad y contra el desfile previsto con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

La manifestación, impulsada por Galiza pola Paz, saldrá a las 12:00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz.

Huelga de basuras

A las protestas contra el desfile se suma también la huelga indefinida de recogida de basuras convocada desde el domingo. A las altas temperaturas, se sumará la presencia de militares, autoridades y visitantes que estarán en Vigo con motivo de la celebración.

Tras varias reuniones, las posturas continúan "muy distanciadas", ya que la propuesta de FCC sigue sin garantizar la jubilación parcial en las condiciones actuales.

En concreto, la empresa plantea retrasarla hasta los 63 años y medio, frente a los 63 años con el 100 % de la prestación vigente ahora, "un derecho consolidado desde hace 20 años", sostienen los trabajadores.

Programación completa

Martes 26 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo.

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo. 10:00 horas: Acto de izado de bandera.

Miércoles 27 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias

Jueves 28 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:15 horas: Actuación musical de seis bandas militares y una banda municipal de Vigo, la única civil. Las militares serán la Unidad de Música de la Guardia Real, la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña; la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Legión; la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar; la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio; y la Unidad de Música de la Guardia Civil.

Viernes 29 de mayo

De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Sábado 30 de mayo

De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI

Domingo 31 de mayo