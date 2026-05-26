El Gobierno se compromete con Ponteareas (Pontevedra) para iniciar las obras de la N-120 en 2027

Reunión de Pedro Blanco con el Concello de Ponteareas y la directiva de la Plataforma da N-120 Cedida

El Gobierno de España se ha comprometido con el Concello y los vecinos de Ponteareas (Pontevedra) a iniciar las obras de la N-120 a principios de 2027, con el objetivo de reducir la peligrosidad de esta carretera.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha reunido este martes en A Coruña con una delegación del Concello de Ponteareas, encabezada por la alcaldesa Nava Castro, así como portavoces de la Plataforma pola Mellora na N-120.

El objetivo de la reunión era conocer de primera mano el estado de tramitación del proyecto de mejora de la seguridad vial en esta carretera, a su paso por el municipio. Durante el encuentro, Blanco ha trasladado el compromiso estatal para impulsar esta actuación, con la previsión de iniciar las obras a principio de 2027.

Según ha informado en la reunión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está acabando la redacción del proyecto constructivo, que será remitido en el segundo semestre de este año a la Dirección General de Carreteras para su supervisión, aprobación y licitación.

La actuación contará con una inversión de cinco millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Incluirá la ejecución de siete glorietas, la creación de una senda peatonal, la reordenación de los accesos y la mejora del firme de la vía, por la que circulan 15.000 vehículos diariamente.

La alcaldesa ha valorado positivamente los avances trasladados, destacando la "importancia de que por fin exista un calendario claro y un compromiso firme" con esta demanda "histórica" de sus vecinos. El objetivo es mejorar la seguridad viaria y reducir el impacto del tráfico en la carretera.