Las Fuerzas Armadas traen a Vigo ocho buques: visitas guiadas y gratis los próximos días

El Puerto de Vigo ya celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Las actividades para homenajear a los Ejércitos y a la Armada han comenzado este martes en el Náutico, donde se puede disfrutar de visitas guiadas y gratuitas a ocho buques.

A las 10:00 horas de este martes ha tenido lugar el arranque oficial con el izado de bandera en la calle Montero Ríos. Hasta el domingo, este espacio acogerá la Presencia Naval y la Exposición Estática de Material y Efectivos.

Estas jornadas de puertas abiertas han sido un éxito hasta el momento. Cientos de personas de todas las edades se han acercado al Puerto de Vigo para conocer de primera mano las tareas y los equipos que manejan los ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Exposición estática por el Día de las Fuerzas Armadas en la calle Montero Ríos, de Vigo S.P.

Entre las diversas actividades propuestas, destacan las visitas guiadas y gratuitas a ocho buques de las Fuerzas Armadas: seis de la Armada y dos de la Guardia Civil.

Buque de proyección estratégica "Juan Carlos I" de la Armada

de la Armada Fragata "Blas de Lezo" de la Armada

de la Armada Fragata "Almirante Juan de Borbón" de la Armada

de la Armada Fragata "Reina Sofía" de la Armada

de la Armada Buque hidrográfico "Malaspina" de la Armada

de la Armada Buque anfibio "Castilla" de la Armada

de la Armada Buque oceánico multipropósito "Duque de Ahumada" de la Guardia Civil

de la Guardia Civil Buque de altura "Río Luna" de la Guardia Civil

Este martes, cientos de personas ya han podido adentrarse en las fragatas "Blas de Lezo" y "Almirante Juan de Borbón", así como el buque hidrográfico "Malaspina". Estas embarcaciones pueden navegar por la mar hasta 20 días consecutivos.

Para poder visitar estos buques y fragatas no hay que hacer reserva alguna, tan sólo acercarse al Muelle de Trasatlánticos del Puerto de Vigo. Si las colas lo permiten, un miembro de la Armada acompañará a los grupos en una visita guiada por las dependencias militares.

Horarios de visita

Martes de 10:00 a 20:00 horas

de 10:00 a 20:00 horas Miércoles de 10:00 a 20:00 horas

de 10:00 a 20:00 horas Jueves de 10:00 a 19:00 horas

de 10:00 a 19:00 horas Viernes de 10:00 a 20:00 horas

de 10:00 a 20:00 horas Sábado de 15:00 a 20:00 horas

de 15:00 a 20:00 horas Domingo de 10:00 a 14:00 horas

Toda la programación

Martes 26 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Miércoles 27 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias

Jueves 28 de mayo

De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 19:15 horas: Encuentro de música. En Porta do Sol.

Viernes 29 de mayo

De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI

Sábado 30 de mayo

De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo

Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI

Domingo 31 de mayo