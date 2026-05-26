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Las Fuerzas Armadas traen a Vigo ocho buques: visitas guiadas y gratis los próximos días
Vigo acoge este 2026 los actos centrales por el Día de las Fuerzas Armadas, cuyas actividades han comenzado este martes en el Puerto de Vigo
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El Puerto de Vigo ya celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Las actividades para homenajear a los Ejércitos y a la Armada han comenzado este martes en el Náutico, donde se puede disfrutar de visitas guiadas y gratuitas a ocho buques.
A las 10:00 horas de este martes ha tenido lugar el arranque oficial con el izado de bandera en la calle Montero Ríos. Hasta el domingo, este espacio acogerá la Presencia Naval y la Exposición Estática de Material y Efectivos.
Estas jornadas de puertas abiertas han sido un éxito hasta el momento. Cientos de personas de todas las edades se han acercado al Puerto de Vigo para conocer de primera mano las tareas y los equipos que manejan los ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Entre las diversas actividades propuestas, destacan las visitas guiadas y gratuitas a ocho buques de las Fuerzas Armadas: seis de la Armada y dos de la Guardia Civil.
- Buque de proyección estratégica "Juan Carlos I" de la Armada
- Fragata "Blas de Lezo" de la Armada
- Fragata "Almirante Juan de Borbón" de la Armada
- Fragata "Reina Sofía" de la Armada
- Buque hidrográfico "Malaspina" de la Armada
- Buque anfibio "Castilla" de la Armada
- Buque oceánico multipropósito "Duque de Ahumada" de la Guardia Civil
- Buque de altura "Río Luna" de la Guardia Civil
Este martes, cientos de personas ya han podido adentrarse en las fragatas "Blas de Lezo" y "Almirante Juan de Borbón", así como el buque hidrográfico "Malaspina". Estas embarcaciones pueden navegar por la mar hasta 20 días consecutivos.
Para poder visitar estos buques y fragatas no hay que hacer reserva alguna, tan sólo acercarse al Muelle de Trasatlánticos del Puerto de Vigo. Si las colas lo permiten, un miembro de la Armada acompañará a los grupos en una visita guiada por las dependencias militares.
Horarios de visita
- Martes de 10:00 a 20:00 horas
- Miércoles de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves de 10:00 a 19:00 horas
- Viernes de 10:00 a 20:00 horas
- Sábado de 15:00 a 20:00 horas
- Domingo de 10:00 a 14:00 horas
Toda la programación
Martes 26 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
Miércoles 27 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:00 horas: Exhibición de personal y material. En la pista de Atletismo de la calle Pablo Iglesias
Jueves 28 de mayo
- De 10:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 19:15 horas: Encuentro de música. En Porta do Sol.
Viernes 29 de mayo
- De 10:00 a 13:30 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 15:30 horas: Revista Naval. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
- 17:15 horas: Exhibición dinámica. En la playa de Samil, con la presencia del rey Felipe VI
Sábado 30 de mayo
- De 15:00 a 20:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo
- 12:00 horas: Acto central, con la presencia del rey Felipe VI
Domingo 31 de mayo
- De 10:00 a 14:00 horas: Presencia naval y exposición estática de material. En la avenida de Beiramar/Porto de Vigo