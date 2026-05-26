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Arrancan en Vigo los actos oficiales de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas
Montero Ríos ha acogido el izado de la bandera que supone el pistoletazo de salida para todas las actividades que se extenderán hasta el domingo, 31 de mayo
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A las 10:00 horas de este martes han arrancado los actos oficiales para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que se extenderán hasta el próximo domingo, 31 de mayo.
Ha sido en Montero Ríos con el izado de la bandera, que ha congregado a decenas de vigueses y en el que han participado, entre otras autoridades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el jefe de Mando de Apoyo a la Maniobra, general de división Marcial González.
También desde las 10:00 horas se ha abierto al público la Exposición Estática de Material en los jardines de Montero Ríos y el Paseo das Avenidas, que incluyen la llegada y estancia de buques de la Armada y una gran exposición estática de material de los ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).