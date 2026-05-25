Vigo aprueba de forma definitiva la tasa turística y la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones

El Pleno del Concello de Vigo ha dado luz verde definitiva a la ordenanza de la nueva tasa turística y a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Ambas normativas han contado con los votos favorables del grupo municipal socialista y con el rechazo de PP y BNG.

La ordenanza que establece la tasa turística establece un gravamen máximo de 1,82 euros más IVA (2 euros) para los hoteles de 5 estrellas. Mientras, albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas cobrarán la tarifa mínima de 0,73 euros más IVA por noche (0,80 euros).

Hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas superior y cuatro estrellas superior: 1,82 euros más IVA por noche (2 euros)

1,82 euros más IVA por noche (2 euros) Hoteles de cuatro estrellas, tres estrellas y dos estrellas superior: 1,46 euros más IVA (1,60 euros)

1,46 euros más IVA (1,60 euros) Hoteles de dos estrellas, una estrella y una estrella superior, y pensiones: 1,09 euros más IVA (1,20 euros)

1,09 euros más IVA (1,20 euros) Albergues, campings, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas : 0,73 euros más IVA (0,80 euros)

: 0,73 euros más IVA (0,80 euros) Viviendas de uso turístico: 1,46 euros más IVA (1,60 euros)

1,46 euros más IVA (1,60 euros) Crucero turístico: 1,20 euros

En todo caso, la ordenanza contempla supuestos de "recargo cero" y exenciones. Así, desde su entrada en vigor, prevista para octubre de este año, hasta el 1 de julio de 2027, habrá un recargo cero para la tercera, cuarta y quinta pernocta. A partir de entonces, se computará un máximo de cinco pernoctas por cada estancia.

Según recoge Europa Press, la tasa no se aplicará para los cruceristas hasta el 1 de julio de 2027. Tampoco se le cobrará a estancias por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), estancias de deportistas federados por la concurrencia a competiciones o estancias realizadas por causa de fuerza mayor (derivadas de alojamientos gestionados a través de los servicios sociales municipales).

Por otro lado, quedan exentos de la tasa los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65%, estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública, estancias en los albergues públicos gestionados por la Xunta a través del Plan Xacobeo y estancias en albergues juveniles.

ZONAS DE BAJAS EMISIONES

Vigo contará con cuatro ZBE: Zona Centro, Zona Plaza Portugal, Zona Bouzas y Zona Calvario. El acceso a esas zonas quedará prohibido a los vehículos más contaminantes, aunque habrá excepciones: podrán acceder los vehículos empadronados o de personas empadronadas en ellas, coches de empresas o autónomos que operen allí, vehículos de servicios públicos y motos o ciclomotores, pero en este último caso entre las 07:00 y las 22:00 horas.

Como recuerda Europa Press, también podrán circular los vehículos de movilidad personal, como patinetes, y taxis, autobuses que den servicio en esa zona, empresas de transporte o coches de personas que dispongan de una plaza, entre otras excepciones.

La puesta en marcha se llevará a cabo en varias fases. En la primera, que comenzará con la entrada en vigor de la norma, por las Zonas de Bajas Emisiones ya no podrán circular coches sin distintivo ambiental. En la segunda fase, quedarán también excluidos los de etiqueta B. En la última fase, tampoco los etiqueta C podrán acceder.

El gobierno local ha defendido que no se impondrán sanciones, sino que se informará a los conductores de la nueva norma. No obstante, los grupos de la oposición han acusado a los socialistas de mentir, porque la ordenanza sí recoge multas de 200 euros para los conductores que accedan a esas ZBE sin cumplir los requisitos.