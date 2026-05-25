Dos personas investigadas en Cangas (Pontevedra) por obligar a mujeres a prostituirse

Dos personas de 37 años, una vecina de Cambados y un ciudadano de Bueu (Pontevedra) están siendo investigados por la Guardia Civil de Cangas do Morrazo por obligar presuntamente a mujeres a prostituirse. Se les acusa de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Según informa Europa Press, la investigación comenzó tras recibir informaciones sobre actividades sospechosas en un piso de Cangas do Morrazo. Los agentes comprobaron que allí se ejercía la prostitución.

Las primeras pesquisas indicaban que las mujeres que trabajaban en la vivienda eran sometidas a una "rotación constante" entre diferentes inmuebles y obligadas a mantener un régimen de "disponibilidad de 24 horas" los siete días de la semana.

Además de las restricciones horarias, las víctimas debían entregar la mitad de sus ganancias a los ahora investigados, tenían expresamente prohibido abandonar el inmueble sin la supervisión del hombre implicado y eran obligadas a consumir alcohol y drogas con el objetivo de fomentar que los clientes también consumieran y generaran así mayores ingresos.

Para ello, los responsables llegaban a enseñarles "métodos de simulación de consumo" de sustancias para engañar a los clientes y aumentar la demanda, facilitando paralelamente la venta de pastillas de viagra.

Ambos investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza. Las diligencias correspondientes ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cangas de Morrazo.