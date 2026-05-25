Una menor, herida grave en un accidente entre un turismo y un vehículo de Protección Civil en Vigo

Una menor resultó herida grave en la tarde de este domingo tras un accidente de tráfico registrado en la carretera de A Madroa, en Vigo, en el que se vieron implicados un turismo y un vehículo todoterreno perteneciente a la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la ciudad.

Según la información trasladada por el 112 Galicia, el siniestro se produjo poco después de las 17:00 horas, cuando la central de emergencias recibió el aviso de un particular. Por causas que no han trascendido, el todoterreno impactó contra el lateral del turismo en el que viajaba la menor, que sufrió un traumatismo en la cabeza.

La niña fue evacuada al centro hospitalario de referencia junto a otros dos adultos, que presentaban heridas de carácter leve. En cambio, resultaron ilesos tanto el ocupante del vehículo de Protección Civil como un segundo menor que también viajaba en el coche afectado.

Tras recibir la alerta, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) 112 solicitaron la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de agentes de la Policía Local.